Opløftende Pelé-melding: Lægerne giver lyd

Fodboldlegenden Pelés helbred er i bedring, lyder det fra det hospital i Sao Paulo, hvor han siden sidste uge har været indlagt.

82-årige Pelé er under behandling for tarmkræft, og under indlæggelsen er der stødt lunge- og vejrtrækningsproblemer til.

Flere medier har skrevet, at han ikke længere reagerer som håbet på sin kemobehandling.

Mandag afviste Pelés familie dog, at han er døende. Og nu er der altså også opløftende nyt fra lægerne.

- Pelés helbred er i gradvis bedring, især infektionen i luftvejene.

- Han opholder sig fortsat på en almindelig stue, er stabil, ved bevidsthed og uden nye komplikationer, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP fra hospitalet.

Pelé er anerkendt som en af fodboldhistoriens allerbedste spillere. Han er den eneste, der har vundet VM tre gange.

Hans tilstand har været et tilbagevendende tema under det igangværende VM i Qatar.

Efter Brasiliens sejr over Sydkorea mandag aften hyldede spillerne fodboldikonet med et stort banner. Det samme har brasilianske fans gjort ved flere lejligheder.