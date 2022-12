Oprevet VM-chef: - døden er en naturlig del af livet

Det er de gode ting, der bør være i fokus.

Sådan udlagde VM-chef Nasser Al Khater utvetydigt teksten torsdag.

Her blev han nemlig af en BBC-journalist spurgt ind til det dødsfald, der dagen forinden var kommet til offentlighedens kendskab: En migrantarbejder fra Filippinerne mistede under VM-gruppespillet livet, da han var på arbejde på det hotel, hvor Saudi-Arabiens hold var indlogeret.

- Vi er midt i et VM. Et meget succesrigt VM. Er det virkelig noget, du vil spørge om nu?

- Altså, døden er en naturlig del af livet, hvad enten den indtræffer på jobbet eller under søvnen. Selvfølgelig er en arbejder død, og vore kondolencer går til familien. Men jeg finder det besynderligt, at du vil fokusere på det i dit første spørgsmål, rasede Al Khater mod den britiske journalist.

Al Khater havde også mere end svært med at skjule sin irritation over, at hele migrantarbejder-vinklen bliver blæst op i de fleste vestlige medier.

- Hør her, arbejdernes dødsfald har været et stort emne under dette VM. Alt, hvad der er blevet sagt, og alt der er blevet spekuleret omkring arbejdernes dødsfald har været helt igennem usandt.

- Dette tema, denne negativitet omkring VM har vi skullet møde.

- Vi er lidt skuffede over, at journalisterne har forværret dette falske narrativ. Og jeg synes ærlig talt, at journalisterne skal spørge sig selv og tænke over, hvorfor de har forsøgt at tvinge dette emne igennem så længe, siger en oprørt Nasser Al Khater.

Det vurderes, at mere end 6500 migrantarbejdere primært fra Sydøstasien har mistet livet, siden Qatar i 2010 blev tildelt værtskabet for årets slutrunde.

