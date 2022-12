Pinligt: - Tyskland er en fodbolddværg!

Hvis den danske VM-exit har givet landesorg, så er det vand i forhold til den følelseshammer, der har ramt Tyskland lige i solar plexus.

Vores store naboer mod syd endte, trods alt, med selv at klare skærene mod Costa Rica med møje og besvær.

Auf wiedersehen. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Det har dog ikke mildnet de tyske medier, da Japans 2-1-sejr over Spanien sendte Tyskland ud af VM.

- Hvor pinligt! Vi er ude, åbner Bild deres dækning af fadæsen og tænker nu tilbage på tre skuffende slutrunder i træk.

- Efter 2018 i Rusland tænkte vi: Det kan ikke blive værre. I dag ved vi: Det blev værre. Indimellem var EM 2021, hvor vi måtte bøje os i ottendedelsfinalen mod England. Fodboldverdenen plejede at ryste foran os. Nu er Tyskland blot en fodbolddværg, skriver Bild.

Der er lang vej hjem. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Tyskland smed sin slutrunde i åbningskampen, hvor Japan formåede at vende opgøret, men Die Welt mener, at Nationalelf reelt kunne have vundet med de syv overskydende mål, som kunne have sendt Spanien ud.

- Trods de fire mål missede holdet chance efter chance. Dette har intet at gøre med uheld, men med manglende evne, manglende koncentration og mangel på grådighed. En 7-0-sejr, som ville have været nok til at gå videre, var bestemt en mulighed, skriver avisen.

Er Hansi Flick overhovedet den rette mand til EM-slutrunden på hjemmebane? Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Tyskland er vært for den kommende EM-slutrunde, men den beskæmmende VM-exit har sat gang i spekulationerne om, hvorvidt landsholdet overhovedet er på rette spor.

- Efter endnu en mislykket indledende runde flyver de udskældte tyske spillere, der kom hertil med drømme om titlen, tilbage til Tyskland, hvor urolige juledage med kritiske spørgsmål om fremtiden venter for DFB, landstræner Flick og landsholdsdirektør Oliver Bierhoff, skriver Frankfurter Allgemeine med forventningen om, at alle sten vendes i DFB.

Lad generationsskiftet begynde.

