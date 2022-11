Pludselig dukkede landsholdslegende op i Qatar

Da Danmark tirsdag formiddag mødte Australien i FIFA Fan World Cup (en fem-mod-fem-turnering i Dohas fanområde, red.), var det ikke kun rød-hvide fodboldfans, der var troppet op.

Den tidligere landsholdsprofil Martin Laursen var også at spotte på banen for sit hjemland.

Det skriver Jyllands-Posten, der spurgte den tidligere forsvarskrumtap om, hvorvidt han havde betænkeligheder ved at deltage i et arrangement i Qatar, hvor han er inviteret af Fifa.

- Jeg er her for at give noget til fansene. De synes, det er sjovt, at vi er nogle tidligere landsholdsspillere, der er med. Jeg er her for at støtte Danmark. Det er ikke op til lille mig at boykotte noget. Jeg er her for at støtte Danmark, siger Martin Laursen til Jyllands-Posten.

Martin Laursen i kampens hede. Foto: Gregers Tycho

Den i dag 45-årige Martin Laursen spillede som aktiv i bl.a. AC Milan og Aston Villa.

Han fortæller, at han ikke får løn for at deltage i arrangementet, og at der er en såkaldt landsholdslegende på alle mandskaber.

F.eks. spiller den tidligere Manchester United-spiller Mikaël Silvestre for det franske hold.

Martin Laursen nåede 53-landskampe for Danmark.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Laursen. Det er ikke lykkedes.

