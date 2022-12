Pludselig eksploderede hans Instagram

Mål i benene og lækkert hår.

Den sydkoreanske angriber Cho Gue Sung banker mål ind for Sydkorea ved verdensmesterskaberne i Qatar. Men det var først da et gammelt videoklip af den 24-årige, der blev delt på de sociale medier, at tusindvis af fans fik øjnene op for den unge mand med det flotte udseende.

Videoklippet, der er fra 2020, er pludselig gået viralt på de sociale medier, hvor den har fået over 7.3 millioner visninger, og nu er Sung's Instagram-konto eksploderet af nye følgere.

På få dage er antallet af følgere nemlig steget fra 20.000 til 1.7 millioner nye følgere.

Til daglig spiller Cho Gue Sung i klubben Jeonbug Hyundai Motors, som befinder sig i K-League 1, som er den bedste liga i Sydkorea.

Slukker telefonen

De mange nye fans og den voldsomme opmærksomhed får nu konsekvenser for den unge angriber.

I et forsøg på at fokusere på fodbold, har han tilsyneladende valgt at slukke for sin telefon.

Det fortalte den sydkoreansk journalist Seo Jung Hwan til den øvrige presse forud for opgøret imod Portugal. Sung havde angiveligt brug for at hvile sig og fokusere på fodbold, da han er blevet bestormet af beundrende fans.

- Hans telefon gik amok hele natten, og det holdt ham vågen. Han prøvede at fokusere på fodbold, men der blev ved med at komme beskeder, sagde han ifølge Dailymail.

Sydkorea har overraskende kvalificeret sig til 1/8-finalerne ved VM, og derfor kan Cho Gue Sung altså nå at udbygge sin målscore ved VM i Qatar, der lige nu tæller to mål, som han scorede imod Ghana.