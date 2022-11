Pludselig var børn og hustru der: - Det er så dejligt

Martin Braithwaites hustru og fem børn er taget til Qatar for at besøge farmand, og det sætter han stor pris på, selvom der ikke er gået lejrkuller i den

Så kom familien!

Martin Braithwaite får det næste stykke tid mulighed for at puste lidt ud og tilbringe tid med andre end sine landsholdskammerater i Dohas ørken. Og væk fra styrkelokalet..

Han har nemlig fået fint besøg.

Hustruen Anne-Laure Braithwaite er sammen med parrets fem børn taget til Qatar for at heppe på Braithwaite, der lørdag aften havde et fint indhop i Danmarks 1-2-nederlag til Frankrig.

- Hun var på stadion i dag (lørdag, red.), og det er altid dejligt at få set mine børn, for jeg har sgu ikke set dem i et stykke tid, så det var skønt, fortalte Espanyol-angriberen efter opgøret.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Anne-Laure Braithwaite ankom for et par dage siden med en kuffert pakket til seks, men de har stadig til gode at besøge farmand i landsholdslejren.

- Jeg har haft fuldt fokus på de her kampe. Det er jo sådan, det er, fortæller han og gør det klart, at han endnu ikke er klar over, om nogle af landsmændene har fået deres bedre halvdele til Qatar.

Inden VM-starten meddelte DBU, at man ville begrænse tilstedeværelsen i ørkenstaten, og derfor sløjfede unionen også beslutningen om at finansiere en tur til Qatar for spillerkonerne.

Det er ellers kutyme, når spillerne skal afsted til en slutrunde, men i den her omgang må de altså kigge lidt længere efter både kys og kram.

Martin Braithwaite har dermed selv punget ud for rejsen, fortæller han.

- Der er ikke nogle andre, der har betalt for det i hvert fald, griner angriberen.

Anne-Laure og Martin Braithwaite er forældre til fem børn i alt. De har to drenge og en datter sammen, mens Anne-Laure har to drenge fra et tidligere forhold.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Han er en seriøs og topprofessionel idrætsudøver, og selvom han nu kan hygge sig med familien, så er stemningen stadig intakt i lejren, forsikrer Braithwaite.

- Vi har det fantastisk sammen. Stemningen er god. Vi får tiden til at gå med diverse spil og slappet af.

- Er du lidt af en computerhaj som nogle af dine holdkammerater?

- Jeg har ikke tid til det i min hverdag, så nej. Der er nok nogle, der er bedre til det, end jeg er.

- Du er mere i styrkelokalet?

- Ja, det sker måske lidt mere end de andre, siger han med et stort smil.

Angriberen er fuldt fokuseret på opgaven mod Australien, der venter på onsdag. Det er en kamp, Danmark SKAL vinde, hvis de vil videre.

