Pool-party og fri alkohol: Danske fans varmer op i luksus

Et stenkast fra vandet i Doha har et overdådigt luksusresort inviteret VM-fans til fest. Og Roligans i Qatar kan derfor opleve en noget anderledes opvarmning, end de nødvendigvis er vant til

Der er mange måder at fordrive tiden på op til stadionoplevelserne under VM, og hvis ubegrænset alkohol skal være en del af det, så er mulighederne begrænsede i Qatar, ligesom salg af øl er forbudt på og omkring stadionerne.

Men har du penge, kan du få, og det har det luksuriøse resort The Ritz-Carlton Sharq Village gjort alt for at imødekomme.

Uanset om det danske landshold går videre eller vinker farvel til VM, så har flere danske supportere i Doha valgt at markere det med lidt af et brag i ret så vanvittige omgivelser, hvor Ekstra Bladet onsdag var på besøg. Dog uden at få tilladelse til at tage egne billeder eller lave videooptagelser.

The Ritz-Carlton Sharq Village har åbnet portene op for VM-fans, der vil varme op til landsholdets skæbnekamp mod Australien. Eller de tre øvrige opgør, der spilles i løbet af dagen.

Kokke står klar til at servere mad fra alle verdenshjørner. Foto: Tiki Taka

Under hele slutrunden har man for godt og vel 1300 kroner kunnet købe et armbånd, der giver dig fri bar fra 11.00 til 02.00, veltilberedt mad fra alle verdenshjørner, pool, DJ, storskærme, underholdende danseshows, poolbar og adgang til privatstrand.

I et opslag på Facebook-gruppen ’Danskere til VM i Qatar’ gjorde Lars Rasmussen sine landsmænd opmærksom på festen i de overdådige rammer, og flere danske fans kom til.

Det private arrangement går under navnet tiki-taka.

Det adskiller sig på mange måder fra de fanzoner, FIFA har arrangeret offentligt rundt omkring i storbyen. I dem kan man også købe øl, men på det private The Ritz er mulighederne flere, og så holder det åbent til efterfest.

Om aftenen og ud på natten kan fansene feste videre. Foto: Tiki Taka

Raweena Marwah, der er marketingdirektør for resortet, nyder ikke overraskende den store opmærksomhed, der finder sted lige nu på grund af VM, og hun er også overbevist om, at stedet bliver ved med at køre godt rundt, når festen er feset ud.

- Jeg er sikker på, at det nok skal køre videre, fortæller hun kortfattet.

For netop det er et af det helt store spørgsmålstegn, som man med rette kan stille efter slutrundens ophør. I 12 år har migrantarbejdere knoklet med blod, sved og tårer for at gøre Doha helt i stand til at lægge grund til så gigantisk en begivenhed, som et VM er.

Men hvad skal der blive af stadioner, metronet, hoteller, bygninger og opholdssteder, når det hele er slut, og de omtrent 2.500.000 billetkøbere tager hjem igen?

VM-fansene bliver næppe hængende.

Sportsligt venter et skæbnesvangert opgør dog først.

Danmark skal have tre point mod Australien. Ellers er det slut, før det for alvor er startet for Kasper Hjulmands rød-hvide helte.

