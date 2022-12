Prinsesse flygter

Et medlem af den regerende familie i Qatar, Al Thani, er flygtet ud af landet af frygt for retsforfølgelse, efter han stod frem som transkønnet. Nu har han fået asyl i England

Retsforfølgelse og lange fængselsstraffe.

Det er, hvad der kan vente transkønnede personer i det mellemøstlige land Qatar, der i øjeblikket er værtsland for verdensmesterskaberne i fodbold.

Det har fået en qatarsk prinsesse til at flygte ud af Qatar af frygt for, at han ville blive fængslet og retsforfulgt i hjemlandet.

Nu har han bosat sig i England, hvor han for nylig har fået asyl.

Det skriver flere medier herunder New York Post og Daily Mail.

I Qatar er det ulovligt at være transkønnet, og det kan ultimativt betyde syv år i fængsel, og sex uden for ægteskabet kan straffes med døden.

Desuden risikerer LGBTQ-personer repressalier fra myndigheder og kan blive udstødt af familie og venner.

Lækkede dokumenter

Det britiske medie Sunday Times har set flere lækkede dokumenter, der viser, at prinsessen er medlem af den regerende familie i Qatar, Al-Thani, og at prinsessen frygtede for sit liv.

- Jeg er født som kvinde, men jeg var en mand indeni. At være homoseksuel i Qatar anses for at være strafbart efter loven med døden.

Ifølge prinsessen er landet styret med hård hånd af den såkaldte Sharia-lovgivning, der giver særdeles hårde straffe herunder piskeslag og hårde fængselsstraffe.

I Qatar er sex uden for ægteskabet ulovligt og kan straffes med døden, og homoseksualitet kan straffes meget hårdt.

Emir Tamim bin Hamad Al-Thani på tilskuerpladserne under kvartfinalen mellem Kroatien og Brasilien. Foto: Hasan Bratic

Flygtede under ferie

Dokumenterne viser også, at prinsessen flygtede under en ferie i sommeren 2015, hvor han gik under jorden med sin kæreste.

I sin asylansøgning beskrev han, hvordan han havde levet i en depressiv tilstand, fordi hendes ydre ikke matchede hendes indre.

Desuden frygtede han at blive giftet væk til sine fætre, ligesom flere andre familiemedlemmer er blevet.

- Jeg er skrækslagen for, hvad mine brødre er ved at slippe løs. Jeg er bange, skrev hun.

Varm kartoffel under VM

Under VM i Qatar har værtslandets forbud mod homoseksualitet været meget omdiskuteret.

Regnbueflag og farver blev således også forbudt under slutrunden, og fans der trodsede forbuddet blev forment adgang på fodboldstadionerne i Qatar.

Spændingerne nåede højdepunktet, da man valgte at forbyde OneLove-armbindet, der skulle fungere som et symbol på anti-diskrimination.

Danmark var et af de lande, der skulle have spillet med armbindet, men med udsigten til en sanktion i form af et gult kort trak man i land.

FIFA's præsident, Gianni Infantino, (th. red.) sammen med Qatars emir, Tamim bin Hamad Al-Thani, under VM i Qatar. Foto: Karim Jaafar.

Ifølge Human Rights Watch har der været flere fysiske overfald og tilfælde af sexchikane rettet mod LGBTQ-personer, som har fundet sted, efter politiet har anholdt personerne.

Landet har desuden en lov, der giver myndigheder ret til at tilbageholde personer uden at sigte dem.