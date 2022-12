Problemerne fortsætter: To er færdige ved VM

Mens superstjernen Neymar kæmper med at komme over både ankelproblemer og sygdom ved VM, og Alex Sandro samt Danilo også døjer med småskader, er der lørdag kommet mere dårligt nyt for Brasiliens landstræner Tite.

Både angriberen Gabriel Jesus og backen Alex Telles er færdige ved VM på grund af skader. Det er blevet bekræftet af Brasiliens fodboldforbund over for Reuters, efter at flere medier berettede om det tidligere lørdag.

Jesus døjede allerede med lidt knæproblemer inden VM, men man vurderede, at han godt kunne spille. Undersøgelser lørdag i lejren har dog vist, at knæet skal have en pause på omkring tre uger.

Alex Telles blev skadet i opgøret mod Cameroun fredag, og mediet melder, at Manchester United-spilleren, som for tiden er udlånt til Sevilla, skal opereres.

Begge spillere fik chancen fra start i 0-1-nederlaget mod Cameroun, hvor Brasilien på forhånd havde sikret avancementet. Begge blev taget ud med deres respektive skader ved stillingen 0-0 i anden halvleg.

Landstræner Tite har altså en decimeret trup at vælge fra, når han skal finde de startende 11 spillere til mandagens ottendedelsfinale mod Sydkorea.

Mens Jesus og Telles har været reserver ved VM, er både Neymar, Alex Sandro og Danilo normale startere på holdet. Om en eller flere af de tre når at blive klar til mandag, vides dog ikke endnu.