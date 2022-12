PSG-boss forsvarer Qatar: - I skal respektere os

Emirens gode ven Nasser al-Khelaifi mener, at det handler om respekt for Qatar, når der ikke må protesteres for homoseksuelles rettigheder

Det skorter ikke på kritik af Qatar.

Øllene er skrottet omkring VM-stadioner, journalister er blevet truet og tilbageholdt - og regnbuebind har kostet kontante konfrontationer. Især den manglende respekt for homoseksuelle er noget, der har fyldt i hvert fald i Danmark og seks andre lande.

De syv VM-nationer blev truet af FIFA til at holde sig fra at bære regnbue-armbind, mens mange homoseksuelle ikke har følt sig velkomne i landet, hvor homoseksualitet altså også er ulovligt.

Men spørger man emirens gode ven Paris SG-præsidenten Nasser al-Khelaifi er der plads til alle, men…

- Vores leder, hans højhed emiren, sagde: ’Velkommen til alle, men der er bare en ting: Respekter os’. Vi respekterer hvert eneste sprog, farve, land, religion, alt. Men vi beder bare om, at man respekterer os og vores værdier. I er her – bare lidt respekt. Vi beder ærlig talt ikke om meget, siger al-Khelaifi til The Times.

Danmark og seks andre nationer måtte ikke spille med det nu så berømte One Love-anførerbind. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er altså ikke et direkte forsvar af retten til at elske, hvem man vil. Det er mere et forsøg på at retfærdiggøre, hvorfor Qatar sammen med FIFA i så høj grad har forsøgt at lukke ned for alle symboler, der kunne have med LGBTQ+-rettigheder at gøre.

- Det, vi siger i Qatar, er, at vi har vores egne værdier og kultur. Derfor beder vi i Qatar venligt folk om bare at respektere vores kultur, traditioner og værdier. Vi er ikke det bedste land i verden, men stol på mig, når jeg siger, at vi heller ikke er det værste, siger al-Khelaifi.

Der er ingen tvivl om, at Qatar har forsøgt at bruge VM til at promovere landet. Sådan er det med de fleste VM-værtsnationer. Om det så også er lykkes til fulde, får man nok først svaret på i de kommende år.

Men Paris SG's rige præsident er i hvert fald glad for, hvordan slutrunden har udspillet sig indtil videre.

- Helt ærligt så er jeg som qatarer så stolt af mit land, vores ledere og vores folk. Vores land!, siger al-Khelaifi og fortsætter:

- Jeg vil ikke virke arrogant, men det her er et problem med vores kommunikation, for traditionen i Qatar er, at hvis du gør noget godt, så fortæller du ikke om det. For hvis du taler om det, er du arrogant.

Der er nok af store drømme for al-Khelaifi. Han håber på at kunne lave en stor velgørenhedskamp, hvor de største fodboldstjerner mødes i kamp, mens de bedste musikere spiller op til dans. På den måde vil han forsøge at samle verden og sprede et budskab om medmenneskelighed og næstekærlighed.

Noget af det, som Qatar i hvert fald ikke har fået ros for hverken før eller under VM-slutrunden. Men for præsidenten handler det altså blot om kulturforskelle.

- Jeg elsker Europa. Jeg elsker USA. Jeg elsker Asien. Jeg elsker resten af verden. Jeg elsker dem, fordi de har deres egne kulturer, deres egne traditioner, deres egne værdier, hvilket jeg respekterer, siger al-Khelaifi.

