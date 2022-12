Putin ringede og sagde tillykke

Rusland var udelukket fra at deltage ved VM i fodbold, men præsident Vladimir Putin overværede alligevel en del af finalen mellem de to hold.

Det siger han i forbindelse med et besøg i Belarus (tidligere Hviderusland, red.), efter at hans pressesekretær, Dmitry Peskov, havde oplyst, at Putin ringede til Argentinas præsident, Alberto Fernández, efter kampen.

- Jeg så anden halvleg, da stillingen var 2-2, og jeg kunne ikke andet end at lykønske Argentinas præsident, siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Efter 2-2 i den ordinære spilletid scorede holdene én gang hver i forlængelsen. Det udløste en straffesparkskonkurrence, som Argentina trak sig sejrrigt ud af.

- Begge hold spillede fantastisk, så vi må takke dem begge. Det var i sandhed et drama, da de kæmpede til sidste sekund, men det stærkeste hold vandt, forklarer Putin.

Putin kaldte kort før invasionen af Ukraine i februar Argentina for 'en af Ruslands nøglepartnere i Latinamerika'.

Rusland blev udelukket fra alle internationale fodboldturneringer efter invasionen.

Det russiske landshold skulle i en miniturnering have dystet med Polen, Tjekkiet og Sverige om en VM-billet, der endte med at gå til polakkerne.

Rusland er heller ikke en del af den kommende EM-kvalifikation. Landets fodboldforbund overvejer at forlade Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og tilslutte sig den asiatiske pendant.

Det fortalte præsidenten for det russiske forbund, Aleksandr Dyukov, i november.