Qatar-fans overrasker med demonstration mod Tyskland

Det tyske landsholds demonstration før åbningkampen mod Japan i sidste uge vakte opsigt verden over.

Anfører Manuel Neuer måtte ikke bære OneLove-anførerbindet, så i stedet valgte de 11 startende spillere at holde sig for munden, da de fik taget holdbillede før kampen.

Et klart signal om, at de følte, at de var tvunget til at tie.

Den faldt ikke i god jord i Qatar, hvor man mener, det er helt fair, at kvinder ikke har noget at skulle have sagt, at homoseksualitet er forbudt, og at der ok, at man behandler migrantarbejdere som affald.

Og det kom til udtryk søndag aften, da tyskerne var på banen igen mod Spanien.

Her valgte en gruppe Qatar-fans at holde billeder af Mesut Özil op med den ene hånd, mens de holdt hånden over munden med den anden.

Nogen officiel udmelding om demonstrationen er der ikke kommet, så vidt vi ved.

Annonce:

Men et bud på, hvorfor de valgte den tyske legende, kunne være en reference til hans opsigtsvækkende landsholdsstop efter VM for fire år siden i Rusland.

Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Her følte den 29-årige tekniker sig udsat for racisme, efter han før VM havde poseret med kollegaen Ilkay Gündogan og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. Billedet skabte debat i Tyskland, og Özil modtog hård kritik, da Erdogans politik på flere punkter er omdiskuteret i EU.

- Den behandling jeg har fået af det tyske fodboldforbund, DFB, samt fra andre sider gør, at jeg ikke længere har lyst til at bære den tyske landsholdstrøje. Jeg føler mig uønsket, og jeg har det indtryk, at alt, hvad jeg har opnået siden min debut på landsholdet i 2009, er gået i glemmebogen, sagde han.

Mesut Özil og Tyskland røg sensationelt ud af VM efter nederlag til Sydkorea i den sidste gruppekamp for fire år siden. Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg vil ikke længere spille for Tyskland, da jeg føler mig udsat for racisme og ikke længere er respekteret. Jeg bar engang den tyske trøje med stolthed og glæde. Det gør jeg ikke mere.

Annonce:

Kritikken var især rettet mod den daværende præsident for forbundet, Reinhard Grindel, som Özil ikke havde meget til overs for:

- Når højtrangerende DFB-ansatte behandler mig, som de har gjort, ringeagter mine tyrkiske aner og selvisk bruger mig til politisk propaganda, er nok nok.

Det var Grindel, der var ude og negligere den ellers så berømte, tyske multi-kulti som en myte og livslang løgn.

Et andet godt bud er, at såvel det tyske fodboldforbund som Arsenal valgte at give Özil mundkurv på, da han for nogle år siden på Instagram skarpt kritiserede de kinesiske myndigheders behandling af Uighur-folket.