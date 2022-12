Qatar fordømmer at det efterforskes for korruption i EU

Qatar fordømmer søndag den efterforskning om korruption i Europa-Parlamentet, som belgisk politi har indledt.

Her er Qatar under mistanke for at have bestukket EU-politikere med store pengebeløb.

I en erklæring fra Qatar hedder det, at det vil kunne få en 'negativ' effekt på de diplomatiske forbindelser. Men også på leverancer af naturgas fra det lille arabiske land, der har været vært ved fodbold-VM.

Kritikken er i første række rettet mod de belgiske myndigheder. De har ansvaret for at efterforske sagen.

Europa-Parlamentet ligger i Bruxelles.

Qatar og dets diplomater har efter belgisk politis ransagning hos flere medlemmer og ansatte fået suspenderet deres adgang til Europa-Parlamentet.

I erklæringen fra Qatar hedder det, at de belgiske myndigheder har spredt 'unøjagtige' oplysninger.

- Det er meget skuffende, at den belgiske regering ikke har på nogen måde har bestræbt sig på at henvende sig til vores regering for at fastslå kendsgerningerne, efter de blev bekendt med påstandene, lyder det videre.

Og Qatar minder om, at det 'er en vigtig leverandør af flydende gas til Belgien'.

Den græske europaparlamentariker Eva Kaili er en af seks personer, der er blevet anholdt. Under ransagningerne fandt belgisk politi 1,5 millioner euro (lidt over 11 millioner kroner) i kontanter.

Kaili har forbløffet mange af sine kolleger ved i parlamentet at tale rosende om Qatar. Blandt andet om landets arbejdsmarkedspolitik op til VM i fodbold, selv om der har været stor international kritik af den måde, som gæstearbejdere er blevet behandlet på.

Hun er nu sigtet for korruption og hvidvask af penge.

EU-Kommissionen og parlamentet overvejer, om der skal være et generelt forbud mod lobbyister, der repræsenterer interesser uden for EU.

Qatar derimod mener, at det er uretfærdigt, at deres land på denne måde hænges ud.