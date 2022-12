Qatar-mareridt gik viralt: Nu vælter dødstruslerne ind

Med orden i papirerne drog han ud for at dække USA's åbningskamp ved VM i Qatar, men undervejs eksploderede det, og det skulle vise sig, at han kom hjem med en helt anden fortælling.

Det udviklede sig til en global historie.

Nu lever den kulørte Grant Wahl med uhyggelige konsekvenser fra en oplevelse, der gik viralt på sociale medier 21. november.

- Jeg ved ikke, hvem de er. Alle mulige slags mennesker... Min indbakke er rødglødende. Flere af beskederne er deciderede dødstrusler. Det er skørt. Tankevækkende...

- Aldrig havde jeg troet, det skulle gå så vidt.

Ekstra Bladet møder Grant Wahl ved et rundt bord i den kæmpemæssige bygning Qatar National Convention Center. Presse-reden, hvor alle verdens journalister stimler sammen, mens verdensmesterskabet i fodbold står på.

Annonce:

Der er gået en uge siden episoden foran Ahmad Bin Ali Stadium 30 kilometer herfra. Upåvirket går han i gang med at tale. Han er forfatter og journalist, og med sin tykke amerikanske dialekt fortæller han om sin oplevelse, inden USA skulle møde Wales på det nyanlagte stadion i udkanten af Doha.

Her blev han tilbageholdt i en halv time, fik inddraget sin telefon og endte i en diskussion med to vagter, der nægtede at lade ham fortsætte på grund af hans valg af t-shirt, der havde en regnbue og en fodbold påtrykt på maven.

- Jeg valgte at tage den på for at vise min simple, stille støtte til LGBT +-miljøet og deres manglende rettigheder i Qatar. Det var ikke min plan at flage for det på mine sociale medier eller med vilje havne i det, der endte med at blive en ubehagelig situation, fortæller han.

- Tingene ændrede sig ret drastisk, da jeg nærmede mig stadion. Et par sikkerhedsvagter beordrede mig til at tage den af, men jeg var fast besluttet på, at det ville jeg ikke. Og det var et problem.

- I det øjeblik valgte jeg at tage min telefon frem, skyde en selfie og skrive på Twitter, at jeg blev tilbageholdt mod min vilje.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Annonce:

Grant Wahl vidste ikke, at han lige formået at sætte internettet i brand.

Minutter senere gik hans tweet viralt. Reaktionerne strømmede ind fra hele verden, og hans oplevelse skrev sig ind i bunken af de skandaler, som på få dage havde ophobet sig i Qatar. Mediefolk er der nok af hernede, og journalisterne ventede bare på, at der ville ske noget kontroversielt.

- Havde du nogen som helst idé om, at det her tweet ville stikke så meget af, som det gjorde?

- Jeg nåede aldrig at skænke det en tanke. En af vagterne flåede telefonen ud af hånden på mig, inden jeg kunne se reaktionerne, og der blev det ret intenst. Skulle jeg give slip eller gøre modstand? Det bør aldrig kunne ske til et VM, men jeg vidste også godt, at jeg ikke ville få noget ud af at eskalere situationen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Annonce:

Behandlet som nikkedukke

Grant Wahl blev bedt om at sætte sig ned på en stol, mens vagterne gentagne gange fortalte ham, at han skulle tage trøjen af. Han blev bedt om at rejse sig op, stille sig foran et overvågningskamera og pege ned på regnbuen uden at vide, hvad der så ville ske.

- Til sidst kom der en chef-type, som gav mig lov til at beholde trøjen på, og så kunne jeg arbejde videre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Grant Wahls tweet er blevet delt små 50.000 gange og liket af mere end 180.000 brugere. Selv har han næsten en million følgere, som er kommet til gennem hans journalistiske karriere og fortid som manden bag bogen 'The Beckham Experiment'.

Og for at det ikke skal være løgn, stillede han op til FIFA-præsidentvalget i 2011. Uden nogen som helst form for succes, selvom det var hans mål at vælte den skandalombruste Sepp Blatter.

Men med stor rækkevidde kommer en mørk bagside. Det har Wahl måttet sande efterfølgende.

- Min Twitter, min Instagram, min indbakke er et stort ekkokammer af ren had. Beskidte beskeder. Sågar dødstrusler.

- Fra hvem?

- Jeg ved ikke, hvem de er. Alle mulige slags mennesker...

Annonce:

- Måske sidder man derude og tænker: 'Gjorde du det kun for at provokere?'

- Aldrig. Jeg tog trøjen på for at vise min støtte. Jeg valgte at stole på FIFA, og det var en fejl. Det er det, der gør mig sur. Jeg havde forhørt mig om det her, inden jeg tog afsted. FIFA meddelte, det var okay.

- Nu føler jeg ikke længere, de er til at stole på, og jeg tror, at Gianni Infantinos tale har pustet til ilden og kørt debatten helt af sporet, fortæller Grant Wahl.

Artiklen fortsætter under billedet..

Han henviser til schweizerens åbningstale, der på flere måder var kontroversiel. Han anklagede blandt andet Qatar-kritikere for at være hykleriske og racistiske og sammenlignede sig selv med en migrantarbejder og en homoseksuel.

En af de helt store historier

Regnbuen har fyldt meget før og under dette VM, fordi homoseksualitet er ulovligt i ørkenstaten, og homoseksuelle forfølges og straffes hårdt.

Annonce:

Både pressefolk og fodboldfans har oplevet at få konfiskeret det multifarvede flag og beklædningsgenstande, og syv nationer blev truet med sportslige sanktioner, hvis de benyttede sig af det såkaldte One Love-armbind.

- Det er, når VM er slut, jeg begynder at bekymre mig. For hvad sker der for homoseksuelle mennesker i Qatar, når verdens kameraer ikke længere er her?, spørger Grant Wahl.

Efter massiv kritik har FIFA imidlertid skiftet kurs, og nu skulle det være tilladt at bære symbolet som støtte til LGBT+-miljøet. Det har Qatar forsikret FIFA om efter en række hændelser.

Men så sent som i onsdags blev en amerikansk fan tilbageholdt mod sin vilje, fordi han havde armbindet på.

Ifølge nyhedsbureauet AFP frygter mange LGBT+-personer i regionen, at den vestlige solidaritet kan gøre mere skade end gavn. Det, der egentlig er ment som gestus til det lokale LGBT+-miljø, har i stedet udløst en strøm af homofobi.

Det skaber nye risici for en gruppe, der i lang tid har været afhængige af diskretion for at kunne klare sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Blodbold: Fodbold på de dødes grave