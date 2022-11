Qatar smider nyt dødstal på bordet

Mellem 400 og 500 døde. Sådan lyder beregningerne for antal dødsfald i forbindelse med byggeriet frem mod VM i Qatar, siger Hassan Al-Thawadi, der er chef for Qatars VM-komité.

- Det præcise antal er stadig til diskussion, men et dødsfald er et dødsfald for meget. Så enkelt er det, siger Al-Thawadi i interview med Piers Morgan, skriver NTB.

Tidligere har VM-komitéen blot erkendt tre dødsfald, der er sket i forbindelse med arbejde på stadioner.

Menneskerettighedsorganisationer regner med dødstal i en helt anden størrelsesorden.

Human Rights Watch rapporterer, at 15.021 ikke-qatarere er døde i landet mellem 2010 og 2019.

Amnesty International har i en rapport skrevet, at syv ud af ti dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar mangler en troværdig forklaring, og at antallet af dødsfald sandsynligvis er meget højere.

Hassan Al-Thawadi påpeger dog, at forholdene er blevet bedre for landets migrantarbejdere.

- Sikkerheden på stadionerne er blevet forbedret, og flere fagforeninger er opstået. Der skulle foretages forbedringer. Det vidste vi, før vi søgte om VM, siger Al-Thawadi og fortsætter:

- Forbedringerne er ikke på grund af VM, men noget vi skulle gøre på grund af vores værdier. VM blev bare en katalysator, der fremskyndede processen.

VM i Qatar begyndte 20. november og slutter 18. december.