Qatars migrantarbejdere får glæde af danske fodboldscoringer

I november blev der scoret 55.911 mål i dansk fodbold.

Derfor sender Dansk Boldspil-Union (DBU) nu 559.110 kroner afsted til projekter, der skal gøre en forskel for migrantarbejdere i Qatar efter VM-slutrunden.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Donationen er resultatet af et projekt, som DBU, DBU Bredde, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen løftede sløret for i slutningen af oktober.

For hvert mål scoret i dansk fodbold i november - lige fra børnefodbold til eliten - ville man donere ti kroner.

- På vegne af hele dansk fodbold kan vi nu bidrage med konkret støtte til migrantarbejdere i Qatar, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

- Det kan være med til at sikre bedre vilkår for flere i fremtiden. Vi er klar over, at donationen fra dansk fodbold ikke kan stå alene, men jeg er stolt over bidraget fra et samlet dansk fodbold, siger han.

Migrantarbejdere fra flere forskellige lande har været med til at bygge stadioner og infrastruktur i Qatar frem mod VM.

Det er dokumenteret, at nogle migrantarbejdere lever under kummerlige forhold i ørkenstaten, og at nogle ikke får udbetalt løn.

Mange migrantarbejdere er desuden afgået ved døden.