Rap-stjerne vækker opsigt på Times Square

Den marokkansk-amerikanske rapper French Montana fejrede Marokkos VM-triumf på Times Square sammen med tusindvis af andre mennesker med sympati for det marokkanske landshold

Han har over 15 millioner månedlige lyttere på Spotify og har lavet et af nutidens aller største hits.

Alligevel er den amerikanske rapper French Montana, der er født og opvokset i Marokko, og har det borgerlige navn Karim Kharbouch, ikke for fin til at gå på gaden og gå jubelamok, når hans land på mirakuløs vis spiller sig i en VM-semifinale.

Den 38-årige rap-stjerne fejrede nemlig Marokkos kvartfinale-sejr over Portugal lørdag aften på Times Square i New York sammen med tusindvis af andre fans.

French Montana, der har over 34 millioner følgere på Instagram, er født i den marokkanske storby Casablanca og boede i det nordafrikanske land, før han som 13-årig rejste til USA sammen med resten af sin familie.

Rap-stjernen har lavet musik i mange år, men det er først i slutningen af 10'erne, at han for alvor har slået sit navn fast verden over.

Det gjorde han, da han sammen med Swae Lee lavede nummeret 'Unforgettable', der er blevet streamet næsten 1,6 milliarder gange på Spotify.

Det marokkanske landshold har været en sand solstråle-historie ved VM-slutrunden og er nu i semifinalen som det første afrikanske hold nogensinde. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Montanas marokkanske baggrund gør selvfølgelig, at han har stor sympati med det marokkanske fodboldlandshold, der nu har slået både Belgien, Spanien og Portugal ud ved VM-slutrunden.

På onsdag skal de på den sværeste opgave hidtil, når de krydser klinger med verdensmestrene fra Frankrig, der lørdag aften sendte England hjem med en 2-1-sejr.