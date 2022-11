Rasende Hjulmand

Landstræneren var stærkt utilfreds med, han ikke kunne få træningsanlægget i ro og fred efter et kvarters åben træning. Ekstra Bladet var til stede og giver også sit bud på start opstillingen til Danmarks første kamp

Så har vi set det med.

Kasper Hjulmand kan godt hidse sig op.

Gå fra 0 til 100 på få sekunder.

Det skete mandag eftermiddag i Doha.

Kasper Hjulmand var utilfreds med, at pressen ikke var væk fra banen efter et kvarter. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren var ikke i sit bedste humør under opvarmningen af den afsluttende træning på det danske træningsanlæg Al Sailiya Sports Club, hvor det danske landshold indledte de sidste forberedelser forud for tirsdagens VM-åbner mod Tunesien.

Kasper Hjulmand var stærkt utilfreds med, at journalister og fotografer ikke havde forladt træningsanlægget efter det obligatoriske kvarter, der normalt er åbent for fotografer og journalister til at se opvarmningen.

Landstræneren gik lidt hvileløs rundt, kiggede på sit ur.

Kasper Hjulmand har forberedt sit hold på Tunesien og de mange fans, der venter tirsdag. Han tror, at Danmark får vist, at vi er et langt bedre fodboldhold. Foto: Lars Poulsen.

Direkte henvendt til kommunikationschef Jakob Høyer og pressechef Pia Skou uden for banen brokkede Kasper Hjulmand sig højlydt over arbejdsforholdene inde på grønsværen.

- Nu er der gået 20 minutter!

- Der kommer jo til at gå en halv time, før de (pressefolkene, red.) er væk, sagde han og slog lettere opgivende ud med armene i afmagt over, hans tidsplan for træningen var skredet lidt.

Højt humør under træningen, hvor Simon Kjær og Jens Stryger Larsen er fuldstændig afslappede. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand har det bedst med, han kan forberede sit mandskab i fred og ro. Uden spioner på tribunen. Og uden risiko for, at de mindste detaljer slipper ud til omgivelserne.

For første gang ved en slutrunde er samtlige danske træningspas lukket efter et kvarter. Tidligere har enkelte været helt åbne for medierne.

I international fodbold er det ikke opsigtsvækkende at lukke træningen efter et kvarter. Sådan har tilgangen udviklet sig for alle nationer.

Danmark ventes tirsdag at stille med stærkeste formation til mødet med Tunesien, det første møde mellem de to nationer ved en VM-slutrunde.

Jonas Wind er ikke i spil til en startplads og kommer formentlig ikke på banen, fordi han ikke var helt på toppen, da spillerne mødte ind.

Meget tyder på, at formstærke Jesper Lindstrøm må start på bænken tirsdag mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen.

Paradokset er, at Kasper Hjulmand formentlig ikke får plads til fire af spillere, der er i bedst form her og nu.

Hverken Joachim Andersen, Alexander Bah, Victor Nelsson samt Jesper Lindstrøm ser umiddelbart ud til at spille fra start.

Jesper Lindstrøm er således den mest scorende af samtlige danske VM-spillere med seks Bundesliga-træffere i efteråret, men alt tyder på, at der venter en indskifterrolle til ham.

Thomas Derlaney i midten ventes at få tillid fra Kasper Hjulmand, når Danmark møder Tunesien tirsdag. Foto: Lars Poulsen.

Danmark ventes at stille i følgende opstilling: Kasper Schmeichel, Rasmus Nissen Kristensen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joachim Mæhle – Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen – Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard.

Opgøret mod Tunesien spilles på Education City Stadium, hvor der er plads til 40.000 tilskuere. Mindst 30.000 ventes at være tunesere. Der kommer blot 700 dansker til opgøret.

