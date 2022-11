Rasende superstjerne snydt af falsk Messi

Den mexicanske bokser Canelo Álvarez er stadig rasende på den argentinske troldmand Lionel Messi. Men denne gang har den firedobbelte verdensmester kuriøst nok hidset sig op over et falsk Messi-opslag på Instagram

Den latinamerikanske fejde mellem den mexicanske bokser Canelo Álvarez og den argentinske verdensstjerne Lionel Messi ser ud til at fortsætte.

Den hårdtslående Canelo Álvarez har i hvert fald svært ved at hidse sig ned, efter at den argentinske troldmand ved et uheld kom til at tjatte lidt til en mexicansk landsholdstrøje i det argentinske omklædningsrum i sidste uge.

Nu har endnu et billede på de sociale medier så atter en gang bragt den firedobbelte verdensmesters pis i kog.

Der er dog bare det problem, at billedet, som den øjensynligt meget patriotiske bokser er så rasende over, rent faktisk er fake.

Det skriver det britiske medie Daily Mail.

Men det har tilsyneladende ikke afholdt Canelo Álvarez fra at kommentere det fabrikerede instagramopslag på sin twitterprofil.

Her skriver supermellemvægteren 'hdp' efterfulgt af den velkendte emoji, der er ildrød i hovedet.

Bogstaverne er en forkortelse for hijo de puta, som på engelsk kan oversættes til son of a bitch (de danske gloser må man selv tænke sig til).

Om det endnu ikke er gået op for den 32-årige knockoutkonge, at han er blevet offer for en listig såkaldt internettroll, er uvist.

Det opsigtsvækkende tweet figurerer i hvert fald stadig på bokserens officielle twitterkonto.

Ellers bærer Canelo Álvarez da i hvert fald selv bevidst brænde til bålet.

Kontroversen mellem de to latinamerikanske stjerner blev kickstartet, da Messi som sagt kom til at sparke – formentlig uforvarende – til en mexicansk trøje efter Argentinas kamp mod Mexico.

En fortørnet Canelo Álvarez strøg direkte på Twitter, efter at episoden fra det argentinske omklædningsrum ramte de sociale medier.

- Så I, at Messi gjorde gulvet rent med vores trøjer og flag? Han har bare at bede til Gud om, at jeg ikke finder ham. Ligesom jeg respekterer Argentina, så skal han også respektere Mexico, beordrede den iltre bokser.

Fortsættelse følger, fristes man til at sige ...