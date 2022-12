Rasende VM-spiller reagerer på utroskabs-rygter

Det gløder i den serbiske lejr inden gyseren mod Schweiz fredag. Hovedpersonen er Dusan Vlahovic, Juventus-angriberen, der tog ordet på holdets pressemøde onsdag.



Årsagen er en historie, der florerer i de serbiske medier, om en affære, der som udgangspunkt ikke kan gøre noget godt for stemningen i landsholdslejren.



Angiveligt skulle Vlahovic have haft en affære med en kvinde, hvilket i sig selv kunne være uskyldigt nok. Men der skulle være tale om reservekeeper Predrag Rajkovic’ bedre halvdel, Ana, som målmanden tilmed har to børn med.



Derfor tog Vlahovic ordet på pressemødet.



For den skulle godt nok manes i jorden, så det kunne mærkes på hele Balkan.

- Jeg er ked af, at jeg skal begynde denne pressekonference ved VM på den måde, men jeg må sætte ord på, fordi det er mit navn, der bliver sagt igen og igen.



- Der er ingen grund til at kommentere noget, der er så absurd. Disse mennesker (der har skrevet historien, red.) keder sig åbenbart og har intet bedre at tage sig til. De er frustrerede eller vrede. Men at arbejde mod nationens interesse for holdet på dette tidspunkt burde være deres primært opgave nu.



- Vi er bedre tømret sammen end nogensinde, og stemningen i truppen har aldrig været bedre. Historierne er latterlige. Jeg ønsker bare at bevare og beskytte mit navn og min integritet, og jeg er klar til at tage retslige skridt, hvis det bliver nødvendigt.



Vlahovic er småskadet og har indtil videre kun spillet 24 minutter mod Brasilien.