Raser efter chok-exit

Endnu en overraskelse har ramt VM i Qatar.

Det uruguayanske mandskab måtte se sig slået ud af VM efter Sydkorea nedlagde Portugal, og dermed sendte de Uruguay ud i mørket.

Det skete på trods af, at Uruguay tilkæmpede sig en 2-0 sejr over Ghana, men da kampen var fløjtet af, blev det for meget for de uruguayanske spillere.

Da dommer Daniel Siebert fløjtede for sidste gang, spurtede flere af spillerne hen og omringede dommertrioen.

De var tydeligvis meget påvirkede af deres VM-exit, og signalerede deres utilfredshed til dommeren.

Nogle af spillerne ville endda tage fat i dommeren, og det udløste advarsler til forsvarsprofilen José Maria Gimenez og stjerneangriberen Edinson Cavani.

Kort før tid blev angriberen nedlagt i feltet, men dommeren dømte ikke straffespark til Uruguay, hvilket skabte store protester fra de blåklædte.

Du kan se et par af de vilde scener her og her.

Flere spillere, der var tydeligt påvirkede af omstændigheder, skyndte sig hen til dommertrioen efter slutfløjtet for at protestere. Foto: Albert Gea

Nogle profiler måtte holdes tilbage af holdkammerater for ikke at komme for tæt på dommeren. Foto: John Sibley

Stjerne i tårer

Uruguays helt store stjerne, Luis Suárez, måtte se til fra bænken, da holdkammeraterne ikke formåede at score det afgørende mål, der kunne sende dem videre i turneringen.

Den tidligere Barcelona-spiller var opløst i tårer efter slutfløjtet.

Sidste Uruguay og Ghana mødte hinanden ved VM i 2010, var det netop Suárez, der blev den store skurk eller helt, da han valgte at redde bolden med hænderne, og fratog Ghana en oplagt målchance.

Luis Suárez i tårer efter Uruguay's VM-exit. Foto: Philip Fong

Efter det bizarre optrin på banen, hvor spillerne beklagede sig til dommertrioen, gik de mod spillertunnelen, men Cavani var ikke færdig med at vise sin utilfredshed.

På vej mod omklædningsrummet valgte angriberen at skubbe til VAR-skærmen, så den væltede omkuld.

Uruguay var forud for VM spået til at blive toer i Gruppe H, men er nu ude ligesom andre prominente landshold såsom Tyskland og Belgien.

