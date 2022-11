Raser mod tysk legende: Træk dig fra FIFA!

Jürgen Klinsmanns bemærkninger om Irans fodboldlandshold er en skændsel, og tyskeren bør sige sit job op.

Så klar er beskeden fra det iranske fodboldforbund og landstræner Carlos Queiroz, der er oppe i det røde felt over Klinsmanns analyse af holdet.

Klinsmann er ansat som medlem af en teknisk komité i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) og er desuden tilknyttet engelske BBC i forbindelse med VM-slutrunden i Qatar.

I forbindelse med Irans 2-0-sejr over Wales forleden antydede Klinsmann i sin sidstnævnte rolle, at Iran og Queiroz forsøger at påvirke dommere og modstandere.

- Det er deres kultur og deres måde at gøre tingene på. Og derfor passer Carlos Queiroz godt ind på det iranske landshold.

- Det er deres kultur. Det hele er bevidst. Det er sådan, de spiller og bearbejder dommerne. De er altid i dommernes ører. De er altid helt oppe i dit ansigt på banen, sagde Klinsmann fredag ifølge Reuters.

Queiroz har siden langet ud efter tyskeren og opfordret ham til at sige sit job i FIFA op. Han mener, at Klinsmann har gjort sig skyldig i 'typiske fordomme funderet i overlegenhed'.

- Uanset hvor meget jeg respekterer, hvad du gjorde på banen, er de bemærkninger om iransk kultur, landsholdet og mine spillere en skændsel, siger Queiroz.

Både Queiroz og det iranske fodboldforbund har inviteret Klinsmann til at besøge den iranske VM-lejr. Blandt andet for at 'lære om moderne persisk kultur og sportslige værdier'.

Klinsmann bør droppe sine fordomme, mener forbundet, der både vil have en undskyldning og en opsigelse.

- Som tidligere spiller skal han ikke dømmes på sine berømte og dramatiske eksempler på film. Og han skal som fodboldpersonlighed helt sikkert ikke dømmes for politiske og historiske emner relateret til sit land, skriver forbundet ifølge Reuters.

Den tidligere topangriber forsøger søndag at lægge en dæmper på konflikten. Han mener ikke, at han har kritiseret hverken landsholdet eller Queiroz.

- Jeg beskrev bare deres emotionelle måde at gøre tingene på. Og den er på sin måde faktisk beundringsværdig. Hele bænken lever sig med i kampen.

- De hopper alle op og ned, og Carlos er en meget emotionel træner. Han er meget synlig på sidelinjen og giver konstant sine spillere energi og instruktioner, siger Klinsmann til BBC og afslører, at han vil tage en snak med Queiroz.

Iran har tre point efter to kampe i gruppe B og går videre til ottendedelsfinalerne, hvis holdet tirsdag slår USA.