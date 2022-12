Raser over dommer: Et mareridt

De føler sig uretfærdigt behandlet - det er jo dommerens skyld det hele!

Det lader i hvert fald til at være fortællingen i England dagen derpå efter kvartfinale-nederlaget til Frankrig lørdag aften.

Det engelske medie Sky Sports gav spillerne karakterer på mellem fire og syv ud af 10.

Men mediet reserverede en helt særlig karakter til kampens dommer, brasilianske Wilton Sampaio - ét ud af 10!

'Tog én rigtig beslutning i hele kampen ved det første straffespark', skriver Sky Sports om dommerens præstation. Herefter følger en længere liste af fejldomme undervejs i kampen.

Engelske protester - de var langt fra tilfredse med dommer Sampaio. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

ITV's ekspert, den tidligere landsholdsspiller Gary Neville, hev de helt slemme gloser frem i snakken om dommeren.

- Han var et mareridt. En joke af en dommer. Jeg siger ikke, at England tabte kun på grund af dét. Folk vil sige, at det bare er undskyldninger, men han er bare en dårlig dommer, sagde Gary Neville efter kampen.

Også The Guardian var kritisk og beskrev Wilton Sampaios præstation således:

'Han var utilregnelig hele vejen igennem. Nogle gange lignede det, at han bare gættede'.

Spillerne raser

Flere af de engelske landsholdsspillere langede også ud efter Sampaio efter kampen.

- Dårlig, meget dårlig, sagde Manchester Uniteds Harry Maguire til BBC om den 40-årige dommer.

Wilton Sampaio giver et gult kort til Harry Maguire. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

- Jeg kan ikke forklare, hvor dårlig hans præstation var. Jeg vil ikke gå for meget ind i det, for jeg ender bare med at få en bøde. Men hele kampen igennem var han bare virkelig dårlig.

Maguire bakkes op af landsholdskollegaen Jude Bellingham.

- Ikke godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var ikke godt (dommerens præstation, red.). Alle kan have en dårlig kamp, både spillere og dommere. Men jeg synes ikke, han var, hvor han skulle være i forhold til niveauet til så stor en kamp, sagde 19-årige Bellingham efter nederlaget.

England må - igen igen - rejse hjem uden et VM-trofæ, som de kun har vundet én gang i historien tilbage i 1966.

