Raser over kendis: 'Hvem fanden er du?'

Argentina vandt i søndags VM for første gang siden 1986, men udover en masse billeder af en jublende Lionel Messi efterfølgende, så er der særligt én person, som har tiltrukket sig masser af opmærksomhed.

For kendiskokken Salt Bae, med det borgerlige navn Nusret Gökce, havde på en eller anden måde formået at snige sig med ned på græsset til de argentinske spillere og deres familier for at fejre VM-triumfen.

Efterfølgende er der delt en masse videoer med Salt Bae, der forsøger at tage pokalen fra de argentinske spillere, ligesom en video også florerer, hvor han prøver at få Lionel Messis opmærksomhed - uden det dog lykkes. Tidligere har fejringen efter sådan en triumf været reserveret til spillerne og statsoverhoveder, hvorfor hans optræden fik folk til at undre sig.

Salt Baes optræden er gået jorden rundt, og det er bestemt ikke alle, som er imponeret over det. For eksempel raser den tidligere italienske landsholdsspiller Giuseppe Rossi over ham på sin private Twitter-profil.

'Salt Bae kan kysse min røv. At ønske sig så meget opmærksomhed og røre pokalen. Hvem fanden er du, bror? Dine to minutters berømmelse er forbi. Videre,' skriver 35-årige Rossi.

Salt Bae er kendt for sin måde at hælde salt ud over sine svinedyre guldbelagte bøffer, som han ofte serverer for kendisser - herunder også fodboldspillere. Om Giuseppe Rossi besøger en af hans restauranter lige foreløbig er dog tvivlsomt.