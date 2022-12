Real Madrid-stjerne langer ud: - Han var en katastrofe

Daniele Orsato skal ikke forvente noget julekort fra Luka Modric.

Italienske Orsato dømte tirsdagens semifinale mellem Kroatien og Argentina, og spørger man kroaten Luka Modric var hans indsats alt andet end godkendt.

- Jeg kan ikke lide at tale om dommere, men det her var en af de værste. Jeg har ikke et godt minde om ham, han var en katastrofe.

- For mig var der ikke straffe, lød det i et interview efter kampen fra 37-årige Modric med henvisning til det straffespark, som Argentinas Lionel Messi sendte holdet i front på, og som siden for alvor satte gang i argentinerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Kroatien var nemlig fint med i opgøret, indtil Argentinas Julian Alvarez efter omkring 30 minutters spilletid stødte sammen med Kroatiens målmand Dominik Livakovic, og dommer Orsato pegede på pletten.

En kendelse, Luka Modric absolut ikke var enig med italieneren i.

Annonce:

- Jeg ønsker ikke at tale Argentina ned, men straffesparket dræbte os, konstaterede Modric.

- Argentina var en fair vinder af kampen. De var bedre, de fortjente at vinde, men disse ting skal nævnes.

Modric var ikke den eneste kroatiske stjerne, der var utilfreds med dommerens beslutning om at tildele Argentina et straffespark.

Også Chelseas midtbanespiller Mateo Kovacic langede efter kampen ud efter beslutningen.

- Vi tabte med et straffespark, men det er, hvad det er, lød det fra Kovacic.

Blot fem minutter efter Messis straffesparksscoring til 1-0 gjorde Julian Alvarez ham selskab på måltavlen, og igen i anden halvleg var Alvarez efter et oplæg af Messi på pletten, da han bragte holdet på 3-0.

Dermed sikrede Argentina sig en plads i den store VM-finale mod enten Marokko eller Frankrig på søndag. Deres semifinaleopgør bliver afgjort i aften klokken 20.