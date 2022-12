Rister Hjulmand: - De havde ingen plan

Australiens fodboldlandshold holdt fredag pressemøde forud for lørdagens ottendedelsfinale mod Argentina, men der blev også kigget tilbage på onsdagens australske sejr mod Danmark.

Landstræner Graham Arnold blev spurgt om den seddel med danske dessiner, som Robert Skov havde med på banen i anden halvleg, men som endte i hænderne på det australske trænerteam.

Arnold fik sedlen af angriberen Mitchell Duke, og træneren sagde på pressemødet, at han i første omgang troede, at det var skrald.

Arnold mener, at sedlen var et udtryk for, at den danske taktik ikke var på plads.

- Den lille note viste bare, at de ikke havde nogen plan klar, og de ikke var forberedte, siger Arnold på pressemødet ifølge TV 2 Sport.

- At de er nødt til at sende en note ud, viser, at det ikke er planlagt på forhånd, hvorimod vi altid planlægger på forhånd, så spillerne ved, at hvis Bailey Wright kommer ind, så skifter vi til en fembackkæde, for det har vi allerede aftalt.

Ved sin indskiftning i det 69. minut gav Robert Skov en seddel til Christian Eriksen, som gav den videre til Pierre-Emile Højbjerg, som dog mistede den på græsset.

Videoer på sociale medier viser, at Duke samlet sedlen op og giver den til sin træner. Kort efter ser man det australske trænerteam med sedlen, og øjeblikke senere sendes Bailey Wright på banen, så Australien har fem mand i forsvaret.

Om der er sammenhæng, står hen i det uvisse.

Australien spiller mod Argentina lørdag klokken 20.