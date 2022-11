Rødt chok EFTER kampen

Ghana spillede sig mandag nærmere et avancement til ottendedelsfinalerne ved VM i Qatar.

Lige efter kampen udspillede sig noget af et drama. Dommer Anthony Taylor fløjtede af i 101. minut, efter der var lagt ti minutter til.

Sydkorea havde ellers lige fået et hjørne, som de så ikke fik lov til at tage. Da der blev fløjtet af, var flere sydkoreanske spillere rasende på den engelske dommer.

Og da Sydkoreas landstræner, portugisiske Paulo Bento, fik bevæget sig ind til dommeren, eksploderede det. Han blev præsenteret for et rødt kort for at brokke sig gevaldigt.

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Foto: Jung Yeon-Je/Ritzau Scanpix

Også Tottenham-stjernen Heung-Min Son var tosset. Foto: Jung Yeon-Je/Ritzau Scanpix

Masser af mål

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mohammed Kudus blev matchvinder, da ghaneserne slog Sydkorea med 3-2.

Han scorede to gange i sejren over sydkoreanerne, der stred godt imod og var med til at skabe en hæsblæsende og afvekslende fodboldkamp.

Annonce:

Sydkorea startede bedst, men Ghana tog føringen midtvejs i første halvleg, da Mohammed Salisu opfangede en nedfaldsbold efter et frispark og sparkede afrikanerne på 1-0.

Kudus øgede til 2-0 ti minutter senere, da han med hovedet fik snittet et indlæg videre i mål.

Mohammed Kudus fejrer sin anden scoring i kampen, da Sydkorea blev slået med 3-2 mandag eftermiddag. Foto: Molly Darlington/Reuters

Sydkorea fik på under tre minutter i anden halvleg udlignet til 2-2 på to næsten identiske mål. Indlæg fra venstrekanten havnede inde foran mål, hvor Gue-Sung Cho to gange headede bolden i kassen.

Bedst som kampen begyndte at tippe sydkoreanernes vej, så slog Mohammed Kudus til igen. En aflevering fik lov til at passere igennem modstanderens straffesparksfelt, hvor Kudus sparkede Ghana på 3-2.

Kudus spillede for FC Nordsjælland fra 2018 til 2020, inden han blev solgt til Ajax Amsterdam.

Sydkoreanerne lagde i resten af kampen et voldsomt tryk ned mod afrikanernes mål, men manglede præcision og ghanesiske mirakelredninger på målstregen betød, at Ghana kunne sætte holdets første tre point ind på VM-kontoen.

Annonce:

Portugal topper gruppe H med tre point, mens Ghana har samme pointantal på andenpladsen. Uruguay og Sydkorea har et enkelt point hver i bunden af gruppen.

Senere på mandagen mødes Portugal og Uruguay i anden spillerunde, og med en sejr kan portugiserne sikre sig videre avancement.

I tredje og sidste spillerunde mødes Ghana og Uruguay, mens Portugal og Sydkorea står over for hinanden.