Rørende besked fra hospitalet

Pelé er alvorligt syg og har været indlagt på hospitalet siden tirsdag i sidste uge.

Men nu giver den tidligere fodboldspiller lyd fra sygesengen på Albert Einstein Hospital i São Paulo.

'Jeg ser kampen fra hospitalet, og jeg hepper på hver eneste af jer. Held og lykke, skriver Pelé i et opslag på sin Twitter-profil.

Brasilien spiller deres afgørende knald eller fald-kamp i aften klokken 20:00 dansk tid imod Sydkorea, hvor den 82-årige altså vil heppe på verdensstjerner fra Brasilien, der er store favoritter til aftenens kamp.

Pelé er i betegnet som en af de bedste fodboldspillere nogensinde. Foto: Colorsport/Shutterstock

Ikke døende

Den verdenskendte fodboldspillers familie slog fast mandag, at Pelé er alvorligt syg, men altså ikke er døende.

Han er ikke ved at dø, lød budskabet fra Flavia Arantes Nascimento, efter at Pelé i en håndfuld dage har været indlagt på et hospital i São Paulo.

Hun sagde i et interview med tv-stationen Globo, at hun er 'træt af at modtage kondolencer', og at kræftbehandlingen virker.

Pelé bliver løbende behandlet for tarmkræft, som han blev diagnosticeret med i september 2021, og har været indlagt i en periode med lungeinfektion.

Han vandt VM i fodbold tre gange med Brasilien. Det skete i 1958, 1962 og 1970.

