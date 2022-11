Rørende scener: Fans opløst i gråd

De iranske landsholdsspillere sang fredag formiddag stilfærdigt med på deres nationalsang før deres kamp mod Wales ved fodbold-VM i Qatar.

Det viser tv-billeder fra kampen på DR.

Det står i kontrast til mandag, hvor spillerne stod helt tavse forud for deres første VM-kamp, hvor modstanderen var England.

Det blev betragtet som en stille protest mod det iranske styre.

Der er i øjeblikket stor folkelig opstand i Iran. Her har mange borgere i over to måneder demonstreret mod landets præstestyre.

Landsholdet har tidligere sagt, at beslutningen om at synge med på nationalsangen eller ej ville blive taget 'fælles' i truppen.

Tv-billeder fra stadion fredag viser flere af de iranske fans være opløst i gråd i forbindelse med afspilningen af nationalsangen.

Annonce:

Teksten i den iranske nationalsang hylder det iranske styre og revolutionen i 1979, der betød, at præstestyret tog magten. Det var også her, at iranske kvinders rettigheder blev kraftigt indskrænket.

Demonstrationerne i Iran er opstået i kølvandet på en 22-årig kvindes død.

Kvinden, Mahsa Amini, mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Blandt tilhængerne på stadion i Qatar er fredag en kvinde, der holder en trøje foran sig. Trøjen har nummer 22 og bærer Mahsa Aminis navn.

Irans landshold er sædvanligvis kilde til stor national stolthed.

Det har dog mistet folkelig opbakning, efter at det i september besøgte Irans præsident, Ebrahim Raisi. Billeder af holdet sammen med præsidenten blev delt på sociale medier, mens protester rasede i gaderne.

Annonce:

Chefen for FN's Menneskerettighedsråd, Volker Türk, sagde torsdag, at over 300 personer er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker under protesterne - herunder mindst 40 børn. Over 14.000 personer er blevet anholdt.