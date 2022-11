Roligans ramt af strenge regler: - Det virker forkert

Roligans i Qatar kan godt glemme alt om at slukke tørsten med en kold fadøl, når de fester på tribunen under Danmarks kampe.

Den 'hellige' væske er forsvundet som dug fra solen, fordi VM-værterne er løbet fra løftet om at sælge øl i lukkede zoner omkring de i alt otte stadioner.

Og for danskerne er øl og fodbold som en pølse med brød.

Det hænger sammen.

- Det er faktisk helt glimrende, at man kan huske hele kampen bagefter. Det er vi ikke vant til. Det ligger så dybt i os at drikke øl under en fodboldkamp.

- Det virker forkert, at det ikke er der, fortæller den 23-årige nordjyde Kristian Bach Hansen til Ekstra Bladet, mens han stod og ventede på de danske landsholdsstjerner foran træningsanlægget midt i ørkensandet udenfor Doha.

.

Christian og Magnus foran det danske træningsanlæg. Foto: Rasmus Glud.

- Vi talte med en den anden dag, og han sagde, at hvis vi ville have fat i øl, så er det ikke noget problem, men så skulle vi hele vejen ud til en butik, som ligger ude i ørkenen.

- I fanzonerne kan man jo købe fadøl, men vi har stadig til gode at drikke en, og så er det ikke engang fadøl. Det er bare en dåse, de hælder på krus, siger han med et stort grin.

Ret skal være ret. Kristian Bach Hansen står sammen med sin gode kammerat Magnus, og de er her primært for at se fodbold, så at øllen udebliver er en lille torn i øjet, men det er ikke det, der får oplevelsen til at gå op i røg.

I Qatar er det sådan, at man skal undgå at drikke alkohol på offentlige steder, ligesom man heller ikke må vise kærlighed offentligt.

Der bliver stadig leveret øl over disken i flere af de officielle FIFA-fanzoner, men i fanzonerne omkring stadion er det altså blevet forbudt.

.

Mathias er klar til Frankrig-kampen. Foto: Rasmus Glud.

23-årige Mathias Vindbjerg Nørtoft savner en øl på stadion, men for ham handler det mere om, at man sagtens kan levere energi uden.

- Tunesien viste jo, at man kan skabe en fed stemning uden alkohol. For mit vedkommende så er øl på stadion ikke altafgørende for mig. Min oplevelse har stadigvæk været megafed, og folk er gæstfrie. Jo, jeg kunne godt lige have drukket en øl, mens jeg er til kamp, men i det store hele så går det nok.

De to brødre Anders og Christian Severinsen, der begge havde rød-hvide solbriller på, drikker øl for at slippe hæmningerne.

- Det er specielt... Øl og fodbold plejer jo at gå hånd i hånd. For os danskere kan man godt mærke, at stemningen daler en lille smule. Det hæmmer os lidt, ikke?

- Jeg var til VM i Rusland, hvor stemningen bare var bedre. Nu handler det mere om at komme hurtigt væk, hvor der til tidligere slutrunder har været fest på tribunen efter slutfløjt, fortæller Anders.

De to brødre Anders og Christian Severinsen er taget til VM for at vise fanen. Foto: Rasmus Glud.

Fremmødet foran det danske træningsanlæg var i det hele taget ganske pænt torsdag morgen.

Onsdag troppede DBU-ledelsen nemlig op foran pressen for at bebude, at det nu bør handle mere om fodbold og ikke så meget om One Love-debatten.

Af den årsag havde flere fans fundet sammen på Facebook-gruppen 'Danskere til VM i Qatar' for at alliere sig frem mod Frankrig-kampen på lørdag og støtte spillerne, inden de skal skal revanchere sig for pointtabet mod Tunesien.

