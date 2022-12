Ronaldo bryder tavsheden: - Min største drøm er knust

Han forlod banen i tårer.

Knust over nederlaget til Marokko, der betød, at en af de største fodboldspillere nogensinde aldrig kommer til at lægge hånden på VM-trofæet.

Nu reagerer Cristiano Ronaldo på Portugals chokerende VM-exit efter 0-1-nederlaget i kvartfinalen.

- At vinde et VM for Pourtugal var den største og mest ambitiøse drøm i min karriere. Heldigvis vandt jeg mange store titler, blandt andet med Portugal, men at sætte vores lands navn på det største trofæ i verden var min største drøm, skriver han i et Instagram-opslag til sine mere end 500 millioner følgere.

Foto: NELSON ALMEIDA/Ritzau Scanpix

Den 37-årige verdensstjerne startede for anden kamp i træk på bænken under VM-slutrunden i Qatar.

Søndag kom Ronaldo på banen efter 51 minutter, men formåede ikke at gøre forskellen, der kunne bringe portugiserne tilbage i opgøret.

Derfor var det også Marokko, der i stedet kunne bryde ud i vild jubel efter slutfløjt, mens tårerne hurtigt var at se hos Portugals største stjerne.

Opdateres ...