Ronaldo gav sydkoreaner besked på at holde kæft

Portugal løb fredag ind i et overraskende 2-1-nederlag til Sydkorea ved VM, og på vej ud af banen gav Cristiano Ronaldo så en modstander en røffel.

Ronaldo blev udskiftet efter 65 minutter, og på vej ud mod sidelinien kom stjerneangriberen så med en vred gestus mod en sydkoreansk spiller. Efter slutfløjtet forklarede Ronaldo så, hvad der skete i situationen.

- Det, der skete inden min udskiftning, var at spilleren fra Korea bad mig om at gå hurtigt ud. Jeg bad ham besked på at holde kæft, lød det således, ifølge B24 Esports, fra Cristiano Ronaldo.

- Han har ingen autoritet, han behøver ikke komme med sin holdning. Han kunne accelerere situationen, hvis han var dommer. Men det behøver ikke være noget kontroversielt. Den slags bliver på banen.

Cristiano Ronaldo blev udskiftet, da kampen mellem Sydkorea og Portugal stod 1-1, og på det tidspunkt havde sydkoreanerne desperat brug for en scoring.

Sydkoreanerne fik scoret det forløsende mål i overtiden og er nu klar til ottendelsfinalen, hvor vinderen af gruppe G venter. Det bliver sandsynligvis Brasilien.

Trods nederlaget til Sydkorea slutter Portugal på førstepladsen i gruppe H, og dermed venter der nu en ottendedelsfinale mod toeren fra gruppe G, der udover Brasilien indeholder Schweiz, Serbien og Cameroun.