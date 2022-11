Ronaldo skriver VM-historie

Cristiano Ronaldo skrev torsdag historie med sit mål i Portugals 3-2-sejr over Ghana ved VM.

Den 37-årige angriber er således den første spiller, der har scoret ved fem forskellige VM-slutrunder.

Han delte inden træfferen rekorden med Lionel Messi, Pelé, Miroslav Klose og Uwe Seeler, der alle har scoret ved fire VM-slutrunder.

Straffesparksmålet til 1-0 efter 65 minutter satte gang i et indtil da stille opgør, som Portugal dominerede med bolden uden på nogen måde at sprudle.

Ghana-legenden André Ayew udlignede, inden João Félix og indskiftede Rafael Leao sikrede Portugal sejren og Osman Bukari pyntede på resultatet.

Portugal topper med sine tre point gruppe H, hvor Uruguay og Sydkorea følger efter med et point hver efter deres 0-0-kamp torsdag. Mandag mødes Portugal og Uruguay, mens Ghana med kniven for struben møder Sydkorea.

Ronaldo kom tættest på scoring i en tam første halvleg. Ghana have travlt med at forsvare sig, mens Portugal havde svært ved at omsætte boldbesiddelse til store chancer.

Legenden, der officielt er klubløs efter sin kontraktophævelse med Manchester United for to dage siden, kom frem til to-tre fornuftige muligheder i de første 45 minutter.

Men Ronaldo er ikke længere helt den samme spiller som tidligere, og teknikken svigtede stjernen, da han fik en stor mulighed efter ti minutter.

I stedet kom den portugisiske forløsning efter 65 minutter, da Ronaldo sikkert omsatte et straffespark, som han selv var blevet tildelt efter et mindre puf i feltet.

32-årige Ayew svarede fra tæt hold hurtigt igen efter glimrende forarbejde af den tidligere FC Nordsjælland-profil Mohammed Kudus. Men den ghanesiske glæde svarede kort.

Blot fem minutter senere tippede João Félix således bolden over Ghanas keeper til 2-1 efter en slem forsvarsfejl. Og kort efter øgede Milan-stjernen Rafael Leao til 3-1. Begge scoringer var assisteret af Bruno Fernandes.

Ghana fik lidt håb tilbage med indskiftede Osman Bukaris hovedstødtræffer efter 89 minutter, men trods ti minutters tillægstid blev det aldrig rigtigt fulgt op af et afgørende pres.

I de døende sekunder var der dog alligevel panik på. Inaki Williams lurede bag Portugals keeper, Diogo Costa, og var lige ved at gøre sig selv til nationalhelt, da uopmærksomme Costa smed bolden i græsset for at sparke langt.

Men Portugal fik desperat afværget situation.

Skandaleforløbet omkring Cristiano Ronaldo tog fart, da superstjernen nægtede at lade sig indskifte i en kamp mod Tottenham og kulminerede foreløbigt med et 90 minutter langt interview, hvor Ronaldo langer ud efter både træner, ledelse og tidligere holdkammerater i Manchester United. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med ham nu? Det er blot to dage siden, at Ronaldo fik ophævet sin kontrakt med Manchester United efter et kontroversielt interview.

