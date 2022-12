Ronaldos bøddel færdig

I otte år var Fernando Santos landstræner for Portugal, men nu er det slut.

Torsdag aften oplyser Portugals fodboldforbund, at den 68-årige portugiser ikke længere skal stå i spidsen for landsholdet.

'Det portugisiske fodboldforbund og Fernando Santos er blevet enige om at afslutte det meget vellykkede samarbejde, som begyndte i september 2014.'

'Det var en ære at have en træner og en person som Fernando Santos i spidsen for landsholdet', skriver forbundet.

Til begge Portugals knockout-kampe ved VM sad Ronaldo på bænken fra start. Foto: Thaier Al-Sudani/Ritzau Scanpix

Ved det igangværende VM nåede Santos og Portugal kvartfinalen, hvor de i lørdags blev sendt ud af Marokko.

Undervejs i slutrunden valgte landstræneren at vrage Portugals stjerne over dem alle, Cristiano Ronaldo.

Anføreren blev sat af til ottendedelsfinalen mod Schweiz. Ronaldos afløser Gonzalo Ramos scorede hattrick i 6-1-sejren.

I kampen efter mod Marokko var Ronaldo igen på bænken. Han blev skiftet ind, men fik ikke scoret, og så var Portugal færdig ved VM.

Fernando Santos' højdepunkt som Portugals landstræner er EM-titlen i 2016, hvor de i finalen slog Frankrig 1-0 på franskmændenes hjemmebane i Paris.

Fodboldforbundet skriver, at de nu vil påbegynde processen med at finde en ny landstræner.