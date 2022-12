Kun i Ekstra Bladet

På under en måned er fodboldstjernen Cristiano Ronaldo gået fra at være fast spiller i storklubben Manchester United til at få ophævet sin kontrakt og blive sat på bænken for det portugisiske landshold.

Hvordan er verden ramlet på rekordtid for den femdobbelte Ballon d'or-vinder, der har sat utallige rekorder, men nu må se sig kørt ud på et sidespor på det portugisiske landshold, hvor han har været den helt store profil i over ti år?