Roser tysk protest: - Kan blive endnu stærkere

Danmark roser Tysklands FIFA-protest og insinuerer, at der kan komme en fælles demonstration senere under VM

En hånd for munden - et signal til verden.

De tyske landsholdsspillere gik langt, da de inden nederlaget til Japan stillede op til fælles holdbillede med en tydelig protest mod FIFA, der i Qatar binder VM-deltagerne på mund og hånd.

Og mens der bliver godt og grundigt lukket ned for al snak om protester nu i Danmarks lejr, var der alligevel en reaktion at hente fra assistenttræner Morten Wieghort.

- Jeg synes personligt, at det var en god demonstration, men vi gav et statement i går, og vi må fokusere på kampen på lørdag nu, lød det fra Wieghorst.

Tyskernes protest mod FIFA. Foto: Ina Fassbender, Ritzau Scanpix

Kasper Hjulmands højrehånd løftede dog alligevel lidt af sløret for det, der kunne lyde som en fremtidig plan blandt de syv nationer, der gerne ville have spillet med det omtalte 'One Love'-anførerbind.

- Godt gået af Tyskland, og det kan måske blive endnu stærkere, hvis der kommer et fælles statement senere.

Der bliver ellers lukket godt og grundigt ned i den dansk lejr.

Når det kommer til spørgsmål om protester under VM i Qatar, findes der en dag før og efter onsdag 23. november, hvor DBU langede kraftigt ud efter FIFA.

Morten Wieghorst, Andreas Christensen og Jesper Lindstrøm på dagens pressemøde. Foto: Lars Poulsen

Flere gange stoppede pressechef de engelsksprogede spørgsmål om protesterne mod FIFA. Da Morten Wieghorst alligevel skulle til at lukke ned for pressekonferencen i ørkensandet uden for Doha, kunne han dog ikke dy sig for at levere en bøn.

- Peter Møller og jeg var så heldige at være med til VM i 1998, og det er virkelig noget, man kigger tilbage på, når man er stoppet.

- Jeg ville hade, hvis vores spillere… de har en ansvarsfølelse for alt det andet, men lige nu handler det om at præstere og yde alt, hvad de kan på banen, så de kan gøre Danmark stolte sportsligt. Og så vi kan kigge tilbage og sige, at vi gav alt og fokusere alt. Vi kom videre fra gruppen, og vi kom langt, for det er det, der betyder noget som fodboldspiller, når man stopper. Det fortjener de her spillere, lød det fra Wieghorst.

Lørdag har de danske spillere mulighed for at vise, at fokus er i top, når modstanderne er Frankrigs forsvarende verdensmestre for tredje gang i år.

