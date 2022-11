Rystet: Dansk reporter passet op af Qatar-betjent

VM er kun lige gået i gang, men der er allerede masser af sager om personer, der bliver presset i Qatar.

Tidligere mandag delte den amerikanske journalist Grant Wahl, at han blev tilbageholdt i en halv time, fordi han havde en støttetrøje for homoseksuelle på, da han ville ind på stadion til kampen mellem USA og Wales.

Og journalist Rasmus Tantholdt har også delt en video af en fan, der ikke må komme ind på stadion, fordi han bærer One Love-anførerbindet på armen, og fordi han har regnbuefarvede strømper på.

Men det er ikke de eneste, for også den danske journalist Jon Pagh har været i myndighedernes søgelys i Qatar.

Og skete nærmest på live-tv.

Jon Pagh stod uden for et hotel med One Love-anførerbindet på armen, og så kom der pludseligt betjente, som bad ham om at tage det af.

- Det var bizart og rystende. Jeg har stået foran spillerhotellet med bindet på i 10 minutter, og for fem minutter siden kom der noget politi, som passede mig op. Jeg spurgte hvorfor, og de sagde, at det ikke er lovligt at have anførerbindet på, siger Jon Pagh på TV 2 Sport X.

Han forklarer senere:

- Jeg ved ikke engang, om det er rigtige betjente. Jeg sagde, at jeg ikke ville tage det af, og at jeg havde ret til at have det på. Men det var ikke rart, lyder det blandt andet.