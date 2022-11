Rystet Hjulmand: - Jeg er ked af det

Danmark var af flere udset som outsider til at vinde VM. Men efter kun at have fået et enkelt point i sine tre gruppekampe må Kasper Hjulmand og co. rejse hjem fra Qatar før tid.

Danskernes skæbne blev beseglet, da det efter endnu en skuffende præstation endte med et nederlag på 0-1 til Australien.

- Kæmpe, kæmpe frustrationer og skuffelse. Det bobler inden i mig med alle de dårlige følelser, siger en tydeligt frustreret Hjulmand på DR efter at være blevet spurgt, hvad der går igennem ham.

Landstræneren havde ikke noget svar parat, da han blev spurgt om, hvorfor det endte med at gå så galt onsdag.

- Der er ikke nogen analyse af kampen. Jeg er skuffet og frustreret, og analyserne må komme senere. Lige nu bobler det af følelser.

Annonce:

- Frustrationer og skuffelse fylder mest. Vi er kede af, at vi ikke kunne give folket derhjemme det, de gerne ville have. Det brænder så meget i os. Vi kan kun beklage, at vi ikke fik det til at spille, siger Hjulmand, der tager ansvaret for den danske nedtur.

- Det er mit ansvar 100 procent. Når det ikke spiller til en slutrunde, så er det mit ansvar.

Joachim Andersen mener efter kampen, at Danmark fortjent er færdige ved VM.

- Vi skabte ikke nok. De scorede et mål. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er ikke godt nok, det vi har leveret, så det er fair, at vi ryger ud, siger forsvarsspilleren på DR.

- Men det må aldrig ske. Vi er så godt et hold, så det er en kæmpe fiasko, at vi ikke kommer videre fra den her gruppe.

- Vi har ikke skabt nok chancer. Vi har heller ikke scoret alverdens mål. Det spiller ind. Det kræver, at vi spiller hurtigt og hjælper hinanden. Det er svært at analysere.

Frankrig og Australien tog de to billetter til ottendedelsfinalen i Danmarks gruppe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------