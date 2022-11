Så du detaljen? Superstjerne holdt jubelløfte

Jack Grealish havde lovet en 11-årig fan en speciel jubelscene, hvis han kom på måltavlen under VM. Det løfte holdt City-stjernen

Bevares, der var jubelscener nok at holde øje med, da England mandag eftermiddag lammetævede Iran i VM's gruppe B.

Men Jack Grealish stjal alligevel fokus med sin særprægede fejring efter sin scoring til 6-1.

Der var dog en helt speciel og hjertevarmende forklaring på Jack Grealishs dans på den allerstørste scene i Qatar.

Manchester City havde slet og ret givet sit løfte til den 11-årige superfan, Finlay.

Inden VM havde den unge Finlay skrevet et brev til sin fodboldhelt.

England og Jack Grealish kunne juble over en storsejr mod Iran. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Finlay havde blandt andet skrevet om sit handicap cerebral parese, der bl.a. kan give ufrivillige bevægelser, nedsat fin- og grovmotorik samt indlæringsbesvær og forsinket udvikling.

Jack Grealish har en søster med samme handicap, og derfor valgte Manchester City-spilleren at troppe op for at møde Finlay.

Det var under dette møde, at den engelske landsholdsspiller afgav sit løfte om den specielle jubelscene, hvis han scorede ved VM.

England spiller næste opgør til VM på fredag mod USA.