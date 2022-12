Så slet ikke kampen: Måtte pludselig tage over

- Smid alt, hvad du har i hænderne! Du skal kommentere Danmark på tv!

Sådan lød den paniske instruks til radiokommentator Mads Thyrsted under Danmarks sidste VM-kamp mod Australien.

Så slet ikke kampen

Mads Thyrsted var på arbejde i Aarhus, hvor han fulgte den simultane kamp mellem Tunesien og Frankrig og indimellem opdaterede lytterne på P4 om dét opgør.

- Jeg så ikke Danmarks kamp overhovedet, fortæller Mads Thyrsted til Ekstra Bladet.

- Jeg havde lyden fra kampen i ørerne, men havde ellers slet ikke fulgt den. På et tidspunkt i anden halvleg ringer min telefon. Jeg ligger bare på og tænker, at det nok var en forsikringssælger eller noget. Jeg var jo på arbejde.

- Så vender jeg mig om og ser min redaktør i døren.

Og det var her, han fik den kontante besked om, at han fluks skulle have sin tv-debut som kommentator foran hundredetusindevis af seere.

Forbindelsen til DR's fodboldkommentator Andreas Kraul røg i slutrunden af opgøret mellem Danmark og Australien. Arkivfoto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Kaotisk tv-debut

- Vi løb længere ned ad gangen og fandt et andet studie. Jeg får headset på og produceren i ørerne. Og får så at vide, da kampen går ind i tillægstiden, at nu er jeg på, siger Mads Thyrsted.

I de få minutters kaos nåede den garvede radiokommentator ikke at tænke nærmere over opgaven eller nervøsiteten.

- Jeg tænkte, at nu gør jeg bare, som jeg plejer. Det var min første tv-optræden i kommentatormæssig sammenhæng.

Med sin radiobaggrund i bagagen var det naturligt for Mads Thyrsted at kommentere helt ned i detaljen - en tilgang, der dog ikke er kutymen i tv-mediet.

- Skulle jeg kommentere mere på tv, ville jeg selvfølgelig være klar over, at jeg ikke skulle følge bolden på samme måde (som i radioen, red.), fordi folk også har øjne og kan se. Men de overvejelser når jeg slet ikke at gøre mig. Jeg kommenterer på den måde, der ligger på rygraden af mig.

- Jeg kunne ikke have gjort det anderledes. Så må folk selv vurdere, om de var glade for det eller ej.

Mads Thyrsted måtte guide seerne gennem den store danske skuffelse i slutminutterne mod Australien. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Heldigvis har Mads Thyrsted overvejende fået positive tilbagemeldinger på den kaotiske tv-debut.

- Jeg er helt overvældet over så mange mennesker, der på sociale medier har været begejstrede og glade for det, fortæller han.

Vilde oplevelser

- Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Det var en sjov oplevelse, og jeg vil ikke have været den foruden.

En anden stor slutrundeoplevelse står dog også knivskarp i Mads Thyrsteds kommentatorhukommelse. Den fandt sted under sidste års EM.

- Der havde jeg kampen mellem Belgien og Finland, hvor Danmark var afhængig af et resultat i dén kamp. Der var det mig, der overbragte nyheden om, at Belgien havde bragt sig foran.

Dansk jubel under EM sidste år, da landsholdet gik videre til slutspillet. Det billede har ændret sig nu... Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Og det spredte sig så ud til resten af kommentatorpladserne og til sidst ud i hele Parken. Så det var også en stor oplevelse at være ham, der bragte den besked videre og bagefter se, hvordan jublen brød løs i Parken, mindes Mads Thyrsted.

Men trods den kaotiske og mindeværdige tv-debut står der ikke umiddelbart flere tv-optrædener i DR-kommentatorens kalender.

- Det har vi ikke rigtigt snakket om, griner Mads Thyrsted.

- Jeg er meget glad for at være på radioen, men er der nogen, der synes, at jeg skal kommentere kampe på tv, så siger jeg da hjertens gerne ja tak.

