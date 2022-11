Sambakasse: Brasiliansk drømmestart

Angriberen Richarlison strålede med et regulært drømmemål, da Brasilien torsdag lukkede første spillerunde af gruppekampene ved VM med en 2-0-sejr over Serbien.

Brasilien, der er en af VM's største favoritter, var lidt længe om at komme i gang i opgøret. Men i anden halvleg lynede Richarlison to gange, og især det andet mål var en udsøgt nydelse.

Vinicius Junior vippede bolden ind til Tottenham-spilleren, som efter en berøring akrobatisk drejede rundt i luften og flugtede kuglen uimodståeligt i nettet.

Richarlison havde god grund til at juble torsdag aften i Qatar. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Brasilien lægger sig med sejren op i toppen af gruppe G sammen med Schweiz, som tidligere torsdag slog Cameroun 1-0.

Mandag møder Brasilien netop Schweiz, mens Serbien og Cameroun i deres indbyrdes møde skal forsøge at komme på tavlen.

Annonce:

Brasilien gik offensivt til værks med både Neymar, Richarlison, Raphinha og Vinicius Junior i sin startopstilling, Men trods dominans fik de ikke meget ud af anstrengelserne i første halvleg.

Serbiens keeper, Vanja Milinkovic-Savic, var på plads de par gange, hvor det var påkrævet. Og generelt var de 46 minutter før pausen ikke præget af store muligheder.

Serbien haltede som ventet efter favoritterne fra Brasilien. Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Efter pausen kom der straks mere gang i løjerne. Et sjældent serbisk forsvarskiks gav Barcelonas Raphinha chancen, men igen var den serbiske keeper vågen.

Kort efter sparkede Neymar forbi rammen midt for mål, og efter en lille times spil bragede venstreback Alex Sandro et fladt langskud på stolpen.

Det brasilianske føringsmål lurede, og efter 61 minutter gik den ikke længere for Serbien. Vinicus Junior afsluttede efter Neymars driblinger, og Richarlison var tæt under mål over en retur fra keeperen og gjorde det til 1-0.

Måske kom Neymar reelt til skade denne aften. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Annonce:

Serbien havde ikke meget at byde ind med offensivt, men truede Brasilien et par gange på dødbolde, inden Richarlison med sit drømmemål reelt afgjorde kampen efter 74 minutters spil.

Brasilien havde flere bud på et 3-0-mål i slutfasen, og midtbanespiller Casemiros skruede forsøg på overliggeren var det bedste.

Eneste malurt i bægeret for Brasilien var, at stjernen Neymar og højrebacken Danilo tilsyneladende pådrog sig skader.