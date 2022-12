Sandheden om det berømte billede

Blot to spillere skulle angiveligt have støttet landsholdets VM-aktion, der gik verden rundt

De gik verden rundt med deres protest mod den censur, der foregår under VM i Qatar.

Med hænderne for munden stillede de tyske VM-spillere op til de klassiske holdfoto forud for gruppekampen mod Japan. En protest mod Qatar og mod FIFA.

Forinden havde de markeret sig kraftigt med budskabet 'Mangfoldigheden vinder' skrevet på deres VM-fly samt intentionen om, at anfører Manuel Neuer skulle bære det senere forbudte regnbuefarvede anførerbind med teksten 'OneLove'.

Det fik han ikke lov til, og så stillede de op til foto, som de gjorde.

Men ifølge den tyske tv-station ARD og mediet Bild var det ikke en koordineret fællesaktion. Det skulle nemlig kun være Neuer og Bayern-klubkammeraten Leon Goretzka, der talte for en aktion - de øvrige spillere var helst fri, skriver BILD, der citerer ARD:

Annonce:

Det endte med, at de to fik gennemført protesten med hænderne for munden. Og den blev på dagen bakket op af klubkammeraten Joshua Kimmich, der forsvarede den på de sociale medier.

På fodboldbanen gik det derimod ikke som forventet. Japan vandt kampen 2-1, og Tyskland kunne efter uafgjort mod Spanien og en sejr over Costa Rica konstatere, at de for anden gang i træk måtte forlade VM efter gruppespillet.

Bestemt ikke normalen for Die Mannschaft, der har vundet VM fire gange og sammen med Italien er den næstmest vindende nation ved VM efter Brasilien, der har fem gevinster.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave