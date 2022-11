Sat på plads af TV 2-kollega: Nu reagerer han

En bestemt sekvens fra TV 2s efterbehandling af de danske troppers bitre nederlag til de forsvarende verdensmestre gik hurtigt hen og blev det helt store samtaleemne på sociale medier.

Hvis du da ikke allerede havde slukket dit tv-apparat i ren afmagt over de store rød-hvide kvaler lørdag aften, så lagde du måske også selv mærke til den kontante ordveksling mellem eksperterne Kenneth Perez og David Nielsen, da snakken i TV 2s nedtakt i Ceres Arena faldt på superstjernen Mbappé.

Der herskede nemlig delte meninger om den føromtalte franskmands præstation på det mærkværdige container-stadion i Qatar. Snakken i tv-studiet udviklede sig hurtigt til en livlig diskussion om Mbappés indsats, lige indtil David Nielsen på ret direkte facon satte sin kollega på plads, efter han gentagne gange var blevet afbrudt.

- Ja-ja … Men nu er det lige mig, der snakker, slog David Nielsen fast på hård og kontant manér, hvilket fremkaldte lidt overraskende latter fra tv-værten Camilla Martin.



Flere bed mærke i det opsigtsvækkende moment, og efterfølgende er der blevet spekuleret over, om der ligefrem skulle herske dårlig stemning blandt TV 2s eksperter. Men der er såmænd ingen kurrer på tråden mellem Kenneth Perez og David Nielsen. Det understreger begge parter samstemmigt overfor Ekstra Bladet.

- Der er ingen anspændt stemning. Jeg har ikke selv opfanget det i så fald. Jeg er endda ikke sikker på, at jeg selv lagde mærke til det i situationen. Men han (David Nielsen, red.) har da sikkert sagt det. Men jeg opfattede det bestemt ikke som en irettesættelse, siger Kenneth Perez.

- Der er vel bare forskellige måder at tage ordet på – og det var så hans måde at gøre det på. Jeg har ikke skænket det en tanke efterfølgende, siger han.

I mange år har Kenneth Perez (th) været en anerkendt ekspert på hollandsk tv, men det er derimod første gang, at han toner frem som fodbold-fagmand på danske tv-skærme. Han erkender, at fremgangsmåden er en anden på disse breddegrader, hvor dramaturgien er mere strømlinet med spørgsmål fra tv-værten og svar fra eksperterne. Foto: Ulrik Jantzen/TV 2

Konstant uenige

David Nielsen ønsker ligeledes over for Ekstra Bladet at afkræfte alle spekulationer om, at der skulle være kold luft imellem ham og Kenneth Perez, selvom de ganske vist kan være rygende uenige på både live-tv og til redaktionsmøder, når det gælder VM-slutrunden i Qatar. Men det smitter heldigvis ikke af på venskabet.

- Kenneth og jeg er nærmest altid uenige … men så snart kameraet slukker, og det ikke drejer sig om fodbold, så har vi det hamrende sjovt sammen. Men det er da egentlig meget befriende, at vi ikke bare konstant er enige om alt muligt, siger David Nielsen og fortsætter:

- Der er overhovedet ikke noget anspændthed (i studiet, red.). Men nogle gange må man bare tage ordet. Jeg var jo ikke enig i, at Mbappé var dårlig mod Danmark, og det gav jeg så udtryk for.

Gammeldags facon

- Hvorfor var der behov for at tage ordet på den markante måde?

- Jeg havde nogle pointer, som jeg skulle have forklaret, og så afbrød han (Perez, red.) … nogle gange er det o.k., hvis det bliver en diskussion frem og tilbage, andre gange fungerer det ikke.

- Det har helt sikkert set værre ud på tv, end det i virkeligheden var for Kenneth og mig, påpeger David Nielsen, der trods alt runder af med ærværdig selverkendelse på spørgsmålet om de andre eksperter i TV 2s studie bør forvente samme resolutte stil resten af slutrunden:

- Jeg kan desværre kun tale på ét sprog: Den gammeldags facon. Sådan er det bare. Men måske en dag jeg burde tage et kursus i diplomatisk kommunikation, smågriner Nielsen.

Kenneth Perez og David Nielsen kan ganske vist være rygende uenige på både live-tv og til redaktionsmøder, når det gælder VM-slutrunden i Qatar. Men det smitter heldigvis ikke af på venskabet, fortæller David Nielsen. Foto: Ernst van Norde

- Røvkedeligt at se på

Adspurgt, om han selv har en tendens til at afbryde sine kolleger for ofte, når de danske præstationer i den udskældte ørkenstat skal granskes, svarer Perez:

- Overhovedet ikke. Der er bare forskellige måder at tage ordet på. Personligt ser jeg det mere som en diskussion mellem eksperter. Her må man gerne tage ordet fra hinanden.

I mange år har Kenneth Perez været en anerkendt ekspert på hollandsk tv, men det er derimod første gang, at han toner frem som fodbold-fagmand på danske tv-skærme. Han erkender, at fremgangsmåden er en anden på disse breddegrader, hvor dramaturgien er mere strømlinet med spørgsmål fra tv-værten og svar fra eksperterne.

- Jeg er ikke vant til at lave tv i Danmark. Men hvis man er uenig (på hollandsk tv, red.) med en anden ekspert, så kan man godt sige det, uden at værten skal til orde først. På den måde bliver det en mere levende debat, påpeger Kenneth Perez, der heller ikke giver fem flade øre for, hvordan hans fremtræden på tv bliver modtaget på de sociale medier.

- Kommentarer på Twitter kan da ikke rage mig mindre. Det er helt o.k., at folk skal have afløb for et eller andet. Men fordi der er fem negative kommentarer på Twitter, så er det ikke ensbetydende med, at virkeligheden rent faktisk er sådan. Tænk, hvis vi alle eksperter var ens ... det ville da være røvkedeligt at se på, slutter Perez.