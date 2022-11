Savner dem: - Det var virkelig hårdt at sige farvel

De høje temperaturer i Qatar betyder, at landstræner Hjulmand må ændre sine træningsplaner

Det var hårdt for Jens Stryger Larsen at sige farvel til sin lille datter og hustru, da han tog afsted mod Doha

Med fire dage til landsholdets første kamp i Qatar har savnet til dem derhjemme allerede meldt sig for Jens Stryger Larsen.

Trabzonspor-spillerens nærmeste familie blev i maj udvidet med en lille pige, og selvom han er taknemmelig for at være blandt Kasper Hjulmands 26 spillere i VM-truppen her i Dohas hede, var det ikke nemt at forlade datteren Holly og hustruen Emilie.

- Det var virkelig hårdt, men altså... Det er jo en del af jobbet.

- Jeg prøvede det allerede i sommer, da jeg skulle afsted med landsholdet, og så gik hun i fødsel, og så kom der en lille pige til verden. Heldigvis har vi smartphones i dag, og vi kan nemt komme i kontakt med hinanden, så der ikke går alt for lang tid imellem.

- Men jeg savner dem da. Det skal jeg ikke lægge skjul på, men jeg er også meget glad for at være her, sagde Jens Stryger Larsen til pressen, før han og resten af spillerne bevægede sig ud på træningsbanen, der ligger cirka 30 minutters kørsel fra byen.

Har talt med Wass om Brøndby

Jens Stryger Larsen, der denne sommer skiftede italienske Udinese ud med tyrkiske Trabzonspor, var et sikkert kort for Kasper Hjulmand at medtage i truppen.

Men skiftet til Tyrkiet har været vigtig for den 31-årige back. Han får masser af spilletid efter en hård periode i Udinese, hvor det til sidst ikke var fryd og gammen.

- Jeg er blevet gladere. Der var jo en periode, hvor jeg blev sat til at træne for mig selv (i Udinese,red.).

- Der var det sgu ikke specielt sjovt. Jeg gik ikke glad hjem fra træning, og det var en svær periode for mig, så det har været dejligt at starte noget nyt i en ny klub, siger han.

Landsholdskammeraten Daniel Wass vendte for nylig hjem til Brøndby IF, og med Strygers egen fortid på Vestegnen, var det nærliggende at spørge til, om han har talt med kollegaen om de blågule.

- Jo, jeg har snakket med Wass om, hvordan det er gået med ham. Jeg kan jo godt lide Wass, og vi er gode venner, så jeg interesserer mig også for, hvordan det går med ham, fortalte Stryger, der dog hurtigt afviste, at han i skrivende stund ikke selv kigger mod Brøndby.

- I forhold til mig selv, så nej.

Danmark spiller sin første gruppekamp på tirsdag, hvor Tunesien venter.