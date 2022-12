Schweiz og Brasilien videre efter medrivende opgør

Schweiz indløste fredag den 16. og sidste billet til VM's ottendedelsfinaler, da holdet slog Serbien 3-2 efter en underholdende slagudveksling.

Især de første 50 minutter, hvor alle målene faldt, var en festlig og spændende affære.

Serbien skulle dog lave to mål efter 3-2-målet, og det rakte hverken evnerne eller energien til at jagte for alvor.

Brasilien, der allerede var sikret avancement, stillede med reserverne og bookede førstepladsen i gruppen trods 0-1 mod Cameroun.

Både Brasilien og Schweiz slutter på seks point, men den brasilianske målscore er en kende bedre.

Brasilien møder nu Sydkorea i sin ottendedelsfinale, mens Schweiz skal op mod Portugal.

Festfyrværkeriet mellem Schweiz og Serbien blev skudt i gang med en stor schweizisk dobbeltchance og et serbisk hug på stolpen inden for de første ti minutter.

Efter 20 minutter blev ballet også skudt i gang målmæssigt, da Xherdan Shaqiris afrettede træffer efter et godt schweizisk opspil strøg i kassen til 1-0, hvilket han fejrede ved at tysse på serbiske fans.

Et kvarter senere var kampen vendt på hovedet af Serbiens stærke angrebsduo.

Først pandede Aleksandar Mitrovic udligningen ind efter Dusan Tadics millimeterpræcise og elegante oplæg. Kort efter viste også Dusan Vlahovic sin målnæse med en vinklet afslutning uden for den schweiziske keepers rækkevidde.

En vild første halvleg blev lukket ned med en nem scoring af Breel Embolo, der havde haft en stor afbrænder tidligere, efter glimrende kombinationer.

Anden halvleg åbnede med endnu et smukt angreb af Schweiz. Shaqiri vippede bolden frem til angriberen Ruben Vargas. Og med hælen lagde han kuglen til rette for midtbanespilleren Remo Freuler, der sparkede Schweiz på 3-2.

Serbien var nu presset i offensiven i jagten på de nødvendige to scoringer, og der blev også reageret med fem indskiftninger fra bænken. Men evnerne manglede, hvilket gav en masse fejl, og troen forsvandt også, efterhånden som tiden randt ud.

I Brasiliens opgør mod Cameroun var hverken intensiteten eller underholdningen lige så stor som i gruppens anden kamp.

Cameroun kunne med en sejr blande sig i kampen om andenpladsen, og der blev også gjort et hæderligt forsøg, men Manchester Citys Ederson stod i vejen et par gange.

Brasiliens stærke reserver tilspillede sig også en del chancer, men spillet var langt fra flydende, og i overtiden lynede den camerounske angrebsprofil Vincent Aboubakar for anden gang ved VM.

Det fejrede han uden sin trøje og dermed også med sit andet gule kort.