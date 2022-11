Se billedet: Thorning hygger med FIFA-boss

Det ser hyggeligt ud.

Helle Thorning-Schmidt, Jesper Møller og Gianni Infantino fik sig en god snak i forbindelse med Danmarks første VM-kamp mod Tunesien tirsdag eftermiddag.

Den tidligere danske statsminister, der nu er formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité, var iklædt en blå jakke med regnbuestriberne, der er et symbol på LGBTQ+-rettighederne og var dertil udstyret med, hvad der ligner, et glas champagne i hånden.

Dét på trods af, at alkohol er forbudt på stadions i Qatar - i hvert fald for pøblen.

Artiklen fortsætter under billederne...

Helle Thorning-Schmidt og Infantino var flankeret af formand hos DBU Jesper Møller, der ikke er meget for at tale medierne om Qatar - for at sige det mildt.

Ekstra Bladet har ved flere lejligheder forsøgt at få Jesper Møller i tale uden held.

Annonce:

Aktuelt befinder FIFA, det internationale fodboldforbund, sig i en alvorlig krise - ikke mindst på grund af præsident Gianni Infantinos opførsel.

Den kontroversielle præsident er en mand Jesper Møller ellers har haft stor tillid til.

- Ud fra det, der er kommet frem, vurderer vi, at Infantino er den stærkeste af de kandidater, der stiller op. Det er ham, der svarer til de holdninger og værdier, vi har i Danmark og de nordiske lande, sagde Jesper Møller i 2016, da Infantino blev valgt som præsident.

Jesper Møller på plads i lounge-området på stadion. Foto: Lars Poulsen

Regnbueskandale

Billedet af de tre højtstående personer vækker især opsigt efter den store skandale, der har været med 'One Love'-armbindene, som Danmark og seks andre nationer blev nægtet at bære under kampene.

Før Danmarks kamp tirsdag fangede Ekstra Bladet Helle Thorning-Schmidt, der fortalte, at FIFA havde truet Danmark med en spilledags karantæne til Simon Kjær, hvis han bar 'One Love'-armbindet til kampen.

Helle Thorning: DBU blev truet med karantæne

Annonce:

Alligevel lagde FIFA's officielle hjemmeside billeder op af Helle Thornings jakke med de regnbuefarvede striber på.

Flere fans er ellers tidligere blevet afvist ved de qatarske stadions, når de har haft regnbuefarverne på.

Det er derfor yderst interessant, hvad trioen stod og snakkede om i loungen.

Ekstra Bladet forsøger naturligvis på at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt og Jesper Møller.