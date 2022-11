Se karaktererne: Fantasien er helt væk

Regnbueskoene var byttet ud med et par klassiske hvide. Kasper Hjulmand skal have point for at have mod til at ryste posen og skifte fire. Desværre for ham havde det slet ingen effekt, og derfor kom han til at se uheldig ud. De offensive ideer, han har, skal snart føres ud på banen, ellers ender det med et grimt VM.

Foto: Anders Kjærbye/DBU