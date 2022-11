Se karaktererne: Helt horribelt af ham

Det var 11 danskere mod 40.000 tunesere på det spritnye Education City. Febrilsk gjorde danskerne alt, hvad de kunne for ikke at tage fat og vise, hvem der bestemmer

Regnbuen over det danske spil i VM-åbneren var erstattet af mørke skyer, og uden regnbuebind lagde Danmark ganske forfærdeligt fra land mod Tunesien.

Kasper Hjulmand og co. bør alle gå ind og omfavne Kasper Schmeichel for at diske op med en blændende redning, da det brændte på mod slutningen på de første 45 minutter.

Væk var sulten for at vinde. Væk var intensiteten. Væk var lysten til at komme først ind i tacklingerne. Væk blev drømmen om den gode VM-start i det kontroversielle værtsland.

Kasper Hjulmand fortalte, at tropperne var klar. Klar til at stå imod presset fra lægterne og ellevilde, passionerede tunesere, men sådan blev det ikke.

Der skal i den grad ske noget, hvis ikke Danmark skal have ørene i maskinen mod Frankrig på lørdag, og Kasper Dolberg tilbagebetalte slet ikke for tilliden fra sin landstræner.

Av, en horribel start.

Karakterer: Danmark-Frankrig Kasper Schmeichel Målmand God Med god præcision på flere af sine målspark har Schmeichel tilsyneladende lært VM-bolden godt at kende. Han viste klassen ved at hive en uhørt mirakelredning ud af ærmet mod slutningen af første halvleg. Høj klasse. Danmark havde været nede i sækken, hvis ikke det var på grund af den. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joachim Andersen Midterforsvarer Lige bestået Hallo? Hvor blev kreativiteten af? Joachim Andersen virkede bange for at sende de lange diagonaler afsted, som han ellers har været fremragende til for Crystal Palace. Formentlig fordi havde han for travlt med ikke at blive overspurtet. Foto: Anders Kjærbye/DBU Simon Kjær Midterforsvarer Pengene værd Simon Kjær er et rutineret og alsidigt defensivt anker, og det var formentlig gået endnu mere galt, hvis han ikke havde været i midten af sine to makkere. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Christensen Midterforsvarer Lige bestået 'AC' brugte ansigtet som skjold på et hammer af et tunesisk skud efter få minutter. Om det var årsagen til en groggy indsats, er svært at sige, men en mand, der spiller i FC Barcelona, skal være mere dominerende i sit forsvarsspil. Foto: Anders Kjærbye/DBU Rasmus Nissen Kristensen Wingback Lige bestået Rasmus Nissen har haft godt af at komme til Leeds. Den britiske intensitet har han på en eller anden måde altid haft i sit spil, og det kostede ham også opgørets første advarsel. Foto: Anders Kjærbye/DBU Pierre-Emile Højbjerg Central midtbane Lige bestået Pierre-motor-Højbjerg var ofte nede i egen dåse for at hjælpe sine holdkammerater med at rydde op. Det kostede fremadrettet. Tværafleveringerne var uden modtager, og han faldt i niveau sammen med landsmændene. Foto: Anders Kjærbye/DBU Thomas Delaney Central midtbane Lige bestået Han var tilbage på banen, hvor han er bedst, men indsatsen var i samme tilstand, som det knæ, der kostede ham kampen. Ikke prangende, omend han aldrig gik i panik i larmen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joakim Mæhle Wingback Lige bestået 'Prinsgemæhlen' havde ikke meget royalt stjernestøv over sig, og han fik svære VM-betingelser mod tunesiske spillere, der var opmærksom på hans offensive kvaliteter. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Skov Olsen Kantspiller Lige bestået Er han bange for at gå ind i tacklingerne? Det skal du altså gøre bedre, Andreas! Førstegangsberøringerne var skidt. En kamp, han nok bare bør smide i glemmebogen udover at have høstet lidt erfaring. Foto: Anders Kjærbye/DBU Kasper Dolberg Angriber Ringe Han har sin landstræners tillid ovenpå et horribelt efterår i Sevilla, og formen i landsholdslejren er ikke blevet bedre. En pivanonym indsats fra Dolberg. Meget, meget skidt. Foto: Anders Kjærbye/DBU Christian Eriksen Offensiv midtbane Lige bestået Stjernen var som en honningkage omringet af sultne, tunesiske bier, hver gang han havde kuglen. Eriksen fandt aldrig i ro, mens han efterlyste dybdeløb fra sine medspillere. Det skal komme fra ham, og han var tæt på med den største danske chance i kampen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Mikkel Damsgaard Offensiv midtbane Lige bestået Kom ind på sin venstrekant og bidrog faktisk med det, Danmark i store dele af kampen manglede. Mod og offensive ideer. Langt fra alt lykkedes imidlertid. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Cornelius Angriber Ringe Av, av, av Cornelius! På uforståeligvis forlængede han sin måltørke med en GIGANTISK afbrænder få minutter efter sit indhop. Sæt dog foden på i stedet for at forsøge med panden. Foto: Anders Kjærbye/DBU Jesper Lindstrøm Kantspiller Lige bestået Der har været spekuleret kraftigt i, om han skulle have spillet fra start. Sådan blev det ikke for Jesper Lindstrøm, og derfor kan han da glæde sig over, at han ikke tog fuld del i den fesne, danske fest. Bedre blev det ikke, da han kom ind. Foto: Anders Kjærbye/DBU Mathias Jensen Central midtbane Lige bestået Brentford-spilleren kom ind for at holde fast i kuglen, men den mission var ødelagt på forhånd. Foto: Anders Kjærbye/DBU Kasper Hjulmand Træner Ringe Kasper Hjulmand har ved utallige lejligheder hernede i Doha forsikret omverdenen om, at han og spillerne har lært af Peru-braget i 2018. Men spillerne var ganske enkelt ikke klar til at stå imod trykket fra kampens start. Det blev bedre i anden halvleg, chefen var ikke tilbagholdende med ændringer fra bænken, men det kostede at være så fantasiløs fra opgørets start. Foto: Anders Kjærbye/DBU

