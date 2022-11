Se karaktererne: Pinligt og ydmygende

Av, av, av, Kasper Hjulmand... For tredje kamp i streg var startopstillingen ændret. For tredje kamp i streg var de offensive pladser besat af nye. For tredje kamp i streg havde ingen af indskiftningerne den store effekt. Kasper Hjulmands flotte historie i spidsen for det danske landshold er lige nu helt og aldeles glemt. Det her et VM-mareridt, der vil klæbe sig til hans eftermæle.

Foto: Anders Kjærbye/DBU