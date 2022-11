Seertal: Så mange så Danmark mod Tunesien på DR

Tirsdag åbnede Danmark VM med en kamp mod Tunesien i Qatar.

Det var DR, som viste kampen med op- og nedtaktsstudie fra København.

Og hvor mange danskere så med direkte? Det har Tipsbladet spurgt DR om.

- Seertallene for Danmark - Tunesien var 983.000 (share 85 procent), svarer DR i en mail, hvor de forklarer, hvad de 85 procent betyder:

- De 85 procent står for den seerandel, som kampen fik. Seerandelen beskriver, hvor mange af de seere, som har set tv på det pågældende tidspunkt, har set netop det indhold, du beskriver.

- Sagt på en anden måde: Af alle dem, der så tv på det tidspunkt hvor Danmark spillede mod Tunesien, så 85 procent kampen. De resterende 15 procent har befundet sig på andre kanaler

I mailen forklarer DR ligeledes, hvordan de er landet på de 983.000.

- Tallene er opgjort af flow plus streaming. Det vil sige VOSDAL = Viewed On Same Day As Live.

Det betyder, at det ikke tæller med, hvis nogen skulle have set kampen på streaming, efter tirsdag blev til onsdag.

DR anser 983.000 for at være et højt seertal, hvis du ser på, hvornår kampen blev spillet - en tirsdag eftermiddag klokken 14.00, hvor rigtig mange er på arbejde.

Danmark skal i aktion ved VM igen på lørdag, hvor Frankrig venter klokken 17.00. Her vises kampen på TV 2.